Мінекономіки та Visa співпрацюватимуть задля цифровізації бізнесу

Міністерство економіки України та компанія Visa підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток цифровізації малого і середнього бізнесу, підтримку інфраструктурних програм в рамках ініціативи «Зроблено в Україні» та стимулювання споживання українських товарів

У межах співпраці Міністерство економіки та Visa зосередять зусилля на сприянні переходу малого і середнього бізнесу на цифрові технології. Окрім цього, важливим напрямком стане підтримка інфраструктурних проєктів, які реалізуються в рамках ініційованої президентом України Володимиром Зеленським політики «Зроблено в Україні», йдеться в пресрелізі Мінекономіки.

«Підтримка українських виробників — один із ключових пріоритетів Міністерства економіки. Саме тому торік у лютому з ініціативи президента Володимира Зеленського, ми запустили політику «Зроблено в Україні». Для нас вкрай важливо, що до підтримки цієї ініціативи доєднується компанія Visa — світовий лідер у сфері електронних платежів. У співпраці з Visa ми сподіваємось запропонувати бізнесу нові можливості для розвитку», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Одним із ключових напрямів співпраці стане популяризація електронних платежів. Це сприятиме підвищенню прозорості фінансових транзакцій, детінізації економіки та створенню справедливого конкурентного середовища.

Окрім цього, особливу увагу буде приділено покращенню обслуговування клієнтів. Завдяки партнерству Міністерства економіки та Visa, будуть впроваджені інноваційні платіжні рішення, що стимулюватимуть споживачів обирати українські товари, пропонуючи їм вигідні умови для покупок.

«За понад двадцять п’ять років діяльності в Україні Visa вдалося розбудувати міцне партнерство з гравцями державного сектору. Ми пишаємося нашою продуктивною роботою з українськими урядовими органами й раді започаткованій співпраці з Міністерством економіки. У часи повномасштабного вторгнення українська економіка стикається з безліччю викликів, і в цих умовах підтримка малих підприємців стає особливо важливою. Саме на це й спрямоване наше партнерство з Мінекономіки. Упевнена, підписаний сьогодні Меморандум про співпрацю стане сходинкою до успішного економічного майбутнього України», — зазначає старша віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні, Грузії, країнах СНД та Південно-Східної Європи Крістіна Дорош.

Раніше ми писали, скільки грошей принесе державі економічне бронювання. Так зване економічне бронювання може стати гарним елементом детінізації бізнесу та принести державі додаткові 100 млрд грн наступного року. Про це заявила перша віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

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