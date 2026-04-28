ПриватБанк спростив податкову звітність для бізнесу

28.04.2026 18:20
Микола Деркач

ПриватБанк оновив сервіс «Книга обліку доходів та витрат» у «Приват24 для бізнесу» — тепер туди можна завантажувати виписки не лише з ПриватБанку, а й з будь-яких інших українських банків

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Зазначається, що для підприємців це означає: якщо рахунки відкриті в кількох банках, більше не потрібно вручну переносити всі платежі та надходження в облік. Достатньо просто завантажити виписку, а система сама підтягне суми, дати та збере все в одну книгу.

Особливості оновленого сервісу для бізнесу та бухгалтерів:

  • Єдине вікно обліку. Функціонал значно спрощує підготовку звітності для підприємців, які мають рахунки в кількох фінансових установах. Весь фінансовий потік тепер можна контролювати в одному місці, незалежно від банку обслуговування.
  • Мінімізація помилок. Автоматизоване завантаження даних позбавляє необхідності вручну вносити транзакції, що є критично важливим для бухгалтерів, оскільки мінімізує ризик помилок та дублювання записів.
  • Швидка інтеграція. Після вибору файлу виписки система самостійно розпізнає дати та суми надходжень, швидко інтегруючи їх у загальний реєстр.

Опція імпорту виписки вже доступна в «Приват24 для бізнесу» у розділі «Електронна звітність — Книга обліку доходів». Це економить час, зменшує кількість помилок і значно спрощує підготовку звітності для податкової.

Раніше ми також писали, що ПриватБанк разом із Mastercard продовжують програму безкоштовної доставки платіжних карток: упродовж усього 2026 року клієнти банку зможуть отримувати картки без оплати доставки як в Україні, так і за кордоном.

Нагадаємо, що ПриватБанк представив новий для українського ринку фінансовий інструмент для бізнес-клієнтів — «Миттєву розстрочку для бізнесу». Цей продукт є адаптованою версією відомої послуги для фізичних осіб і дозволяє ФОП та іншим підприємцям здійснювати необхідні закупівлі з оплатою частинами. Йдеться про можливість швидко профінансувати придбання товарів або послуг, не відволікаючи обігові кошти.

