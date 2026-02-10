Прибуток Приватбанку за 2025 рік впав

ПриватБанк оприлюднив попередні фінансові результати за 2025 рік. Банк завершив рік із прибутком до оподаткування 88 млрд грн (на 8,4% більше, ніж роком раніше), а чистий прибуток після сплати податку на прибуток становив 29,1 млрд грн (на 27,7% менше, ніж у 2024 році). Фінансові показники ще мають бути підтверджені аудитором

Загальна сума податку на прибуток за підсумками року склала 58,9 млрд грн, що робить ПриватБанк найбільшим платником цього податку серед українських банків.

Активи, депозити та кредитування

Станом на кінець 2025 року загальний обсяг активів банку досяг 896,2 млрд грн. Кредитний портфель нетто становив 156,3 млрд грн, а депозити та залишки коштів клієнтів на рахунках — 731,5 млрд грн.

У банку зазначають, що зростання показників стало результатом підвищення довіри клієнтів та активного фінансування економіки. Кошти фізичних осіб перевищили 500 млрд грн, що стало історичним максимумом для банку.

Клієнти та інфраструктура

Кількість активних клієнтів ПриватБанку у 2025 році склала 18,18 млн фізичних осіб. Застосунком Приват24 користуються 14 млн клієнтів, а кількість бізнес-клієнтів досягла 941 тис.

Інфраструктура банку налічує 1 055 відділень, 7 310 банкоматів, 10 053 термінали самообслуговування та 345 234 POS-термінали по всій країні.

Цікаве по темі: ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту

Міжнародна співпраця та підтримка бізнесу

У 2025 році ПриватБанк розширив міжнародну співпрацю. Ключовою стала угода про розподіл ризиків з ЄБРР, яка відкрила бізнесу доступ до фінансування на 625 млн євро. Також банк уклав угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією та Європейським інвестиційним банком.

Завдяки програмам міжнародної підтримки 12,1 тис. клієнтів малого та середнього бізнесу отримали кредити на 24,5 млрд грн.

Благодійність та соціальні проєкти

Упродовж року ПриватБанк спрямував 246,2 млн грн на благодійність. Кошти були спрямовані на підтримку медичних закладів, військових, громад та реалізацію 16 благодійних проєктів.

Банк також продовжив розвиток безбар’єрності: за рік було трансформовано 50 відділень у простори підвищеної доступності, запроваджено дистанційні консультації жестовою мовою та покращено інклюзивність Приват24 і сайту.

«2025 рік довів, що ПриватБанк — рушійна сила для економіки, бізнесу та суспільства. Ми активно кредитуємо критичні сектори, створюємо інноваційні сервіси, підтримуємо людей і допомагаємо країні вистояти», — зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк, Visa та NAVI запускають фінансові продукти для геймерів в Україні

ПриватБанк примусового стягне $3 млрд з Коломойського та Боголюбова

ПриватБанк запустив нову послугу для бізнесу

Джерело: ПриватБанк.