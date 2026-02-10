close-btn
PaySpaceMagazine

Прибуток Приватбанку за 2025 рік впав

10.02.2026 11:20
Ольга Деркач

ПриватБанк оприлюднив попередні фінансові результати за 2025 рік. Банк завершив рік із прибутком до оподаткування 88 млрд грн (на 8,4% більше, ніж роком раніше), а чистий прибуток після сплати податку на прибуток становив 29,1 млрд грн (на 27,7% менше, ніж у 2024 році). Фінансові показники ще мають бути підтверджені аудитором

Прибуток Приватбанку за 2025 рік впав

Фото: bank.gov.ua

Загальна сума податку на прибуток за підсумками року склала 58,9 млрд грн, що робить ПриватБанк найбільшим платником цього податку серед українських банків.

Активи, депозити та кредитування

Станом на кінець 2025 року загальний обсяг активів банку досяг 896,2 млрд грн. Кредитний портфель нетто становив 156,3 млрд грн, а депозити та залишки коштів клієнтів на рахунках — 731,5 млрд грн.

У банку зазначають, що зростання показників стало результатом підвищення довіри клієнтів та активного фінансування економіки. Кошти фізичних осіб перевищили 500 млрд грн, що стало історичним максимумом для банку.

Клієнти та інфраструктура

Кількість активних клієнтів ПриватБанку у 2025 році склала 18,18 млн фізичних осіб. Застосунком Приват24 користуються 14 млн клієнтів, а кількість бізнес-клієнтів досягла 941 тис.

Інфраструктура банку налічує 1 055 відділень, 7 310 банкоматів, 10 053 термінали самообслуговування та 345 234 POS-термінали по всій країні.

Цікаве по темі: ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту

Міжнародна співпраця та підтримка бізнесу

У 2025 році ПриватБанк розширив міжнародну співпрацю. Ключовою стала угода про розподіл ризиків з ЄБРР, яка відкрила бізнесу доступ до фінансування на 625 млн євро. Також банк уклав угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією та Європейським інвестиційним банком.

Завдяки програмам міжнародної підтримки 12,1 тис. клієнтів малого та середнього бізнесу отримали кредити на 24,5 млрд грн.

Благодійність та соціальні проєкти

Упродовж року ПриватБанк спрямував 246,2 млн грн на благодійність. Кошти були спрямовані на підтримку медичних закладів, військових, громад та реалізацію 16 благодійних проєктів.

Банк також продовжив розвиток безбар’єрності: за рік було трансформовано 50 відділень у простори підвищеної доступності, запроваджено дистанційні консультації жестовою мовою та покращено інклюзивність Приват24 і сайту.

«2025 рік довів, що ПриватБанк — рушійна сила для економіки, бізнесу та суспільства. Ми активно кредитуємо критичні сектори, створюємо інноваційні сервіси, підтримуємо людей і допомагаємо країні вистояти», — зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк, Visa та NAVI запускають фінансові продукти для геймерів в Україні

ПриватБанк примусового стягне $3 млрд з Коломойського та Боголюбова

ПриватБанк запустив нову послугу для бізнесу

Джерело: ПриватБанк.

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
google news
Новини по темі
ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту 10.12.2025

ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту
ПриватБанк, Visa та NAVI запускають фінансові продукти для геймерів в Україні 09.12.2025

ПриватБанк, Visa та NAVI запускають фінансові продукти для геймерів в Україні
ПриватБанк примусового стягне $3 млрд з Коломойського та Боголюбова 27.11.2025

ПриватБанк примусового стягне $3 млрд з Коломойського та Боголюбова
ПриватБанк запустив нову послугу для бізнесу 25.11.2025

ПриватБанк запустив нову послугу для бізнесу
ПриватБанк запустив купівлю та продаж ОВДП у мобільному застосунку Приват24 20.11.2025

ПриватБанк запустив купівлю та продаж ОВДП у мобільному застосунку Приват24
ПриватБанк виграв суд на $3 млрд проти Коломойського та Боголюбова 10.11.2025

ПриватБанк виграв суд на $3 млрд проти Коломойського та Боголюбова
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  12:30

2 акції, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026

 Сьогодні  11:20

Прибуток Приватбанку за 2025 рік впав

 Сьогодні  10:10

Київстар може об’єднатися з Vodafone

 09.02.2026  20:40

Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026

 09.02.2026  19:40

На український ринок виходить американський телеканал Newsmax

 09.02.2026  18:40

Web Summit Qatar 2026: де формується майбутнє фінтеху

 09.02.2026  17:40

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.