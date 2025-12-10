ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту

Державний банк ПриватБанк надав новий кредит у розмірі 5 млрд грн Групі Нафтогаз. Кошти підуть на закупівлю імпортного газу для стабільного проходження опалювального сезону

Про це написав ПриватБанк у своєму Telegram.

«Підтримка енергетичного сектору — один із пріоритетів банку і частина нашої соціальної відповідальності. Нам важливо підтримати українців у найскладніші періоди. Ми і надалі виконуємо роль надійної фінансової опори країни, спрямовуючи ресурси на стабільну роботу критично важливих секторів. Ми щиро цінуємо довіру керівництва Нафтогазу, нашу конструктивну співпрацю та спільну відповідальність для зміцнення енергетичної безпеки України», — зазначив Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного та малого і середнього бізнесу.

Додаткове фінансування необхідне через наслідки російських атак: частина українського видобутку була втрачена. Щоб стабільно пройти зиму, Нафтогазу потрібно імпортувати 4,4 млрд куб. м газу загальною вартістю близько €1,9 млрд.

«Дякую керівництву ПриватБанку за системну підтримку та оперативну роботу. Ці кошти допомагають нам вчасно закуповувати імпортний газ і зміцнювати енергетичну стійкість країни. Вдячний Уряду за координацію та постійну підтримку наших зусиль», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Це вже другий кредит ПриватБанку наданий Групі Нафтогаз. У липні банк надав 4,7 млрд грн для формування запасів у підземних сховищах.

Новий кредит стане важливим внеском у забезпечення стабільного газопостачання українцям цієї зими.

Нагадаємо, що ПриватБанк представив новий для українського ринку фінансовий інструмент для бізнес-клієнтів — «Миттєву розстрочку для бізнесу». Цей продукт є адаптованою версією відомої послуги для фізичних осіб і дозволяє ФОП та іншим підприємцям здійснювати необхідні закупівлі з оплатою частинами. Йдеться про можливість швидко профінансувати придбання товарів або послуг, не відволікаючи обігові кошти.

