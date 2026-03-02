Morgan Stanley подав заявку на банківську ліцензію для зберігання криптоактивів

Великий американський банківський холдинг, що відноситься до числа фінансових конгломератів Morgan Stanley, який активно розширює свої пропозиції у сфері криптовалют, подав заявку на отримання нової національної трастової банківської ліцензії. Вона дозволить банку надавати послуги зі зберігання цифрових активів

Згідно із заявкою, поданою 18 лютого до Управління контролера грошового обігу США, компанія також планує використовувати нову структуру для проведення торгів та організації стейкінгу для своїх інвестиційних клієнтів. Головний офіс установи розташовуватиметься в місті Перчейз, штат Нью-Йорк, однак послуги надаватимуться по всій території США.

Останніми місяцями Morgan Stanley посилив напрям цифрових активів. У січні компанія призначила Емі Олденбург на новостворену посаду керівниці зі стратегії цифрових активів, а також подала заявки на запуск біржових фондів на Біткоїн, Ethereum та Solana. Крім того, Morgan Stanley уклав партнерство з Zerohash, щоб дозволити клієнтам E*Trade торгувати цифровими активами вже цього року.

Компанії з Волл-стріт шукають способи глибше інтегруватися в крипторинок, зокрема на тлі кроків президента США Дональда Трампа щодо пом’якшення регулювання та підтримки індустрії цифрових активів. Крипто- та фінтех-компанії активно подають заявки на отримання національних трастових банківських ліцензій, і звернення Morgan Stanley є ще одним сигналом, що Волл-стріт також прагне закріпитися в цьому сегменті.

Втім, заявки від компаній, пов’язаних із цифровими активами, викликають суперечки. Банківські асоціації заявляють, що такі ініціативи розширюють початкове призначення трастової ліцензії та можуть створювати ризики для споживачів і фінансової системи. Водночас контролер грошового обігу Джонатан Гулд захищає цей процес, наголошуючи, що він дозволяє перевести такі компанії під прямий федеральний нагляд.

Джерело: Bloomberg.