Агентство Fitch підвищило рейтинг ПриватБанку

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило національний довгостроковий рейтинг ПриватБанку до «АА+»

Про це повідомив ПриватБанк у своєму каналі в Telegram.

Як зазначено у повідомленні агентства, рейтингові оцінки ПриватБанку підвищено з «АА» до «АА+”. Прогноз рейтингу банку є стабільним.

Також агентство переглянуло національний довгостроковий рейтинг деяких інших українських банків. Зокрема, Ощадбанк, Укргазбанк та ПроКредит Банк підвищили до рівня «AA+» з «AA». Сенс Банк отримав рейтинг «AA» з «AA». А ПУМБ — «AA+» з «AA-».

Крім того Fitch підтвердило національний довгостроковий рейтинг Укрексімбанку на рівні «AA».

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Підвищення рейтингів ПриватБанку та деяких інших українських банків повʼязане із перекалібруванням національної рейтингової шкали у звʼязку із підвищенням довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України в місцевій валюті до рівня «CCC+» з рівня «CCC-».

Нагадаємо, що Fitch підвищив кредитні рейтинги Укрексімбанку. Fitch Ratings наприкінці вересня підвищив довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті (LTFC IDR) Укрексімбанку до рівня «CCC», а довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті (LTLC IDR) до рівня «CCC+». Водночас рейтинг стійкості (VR) банку був підтверджений на рівні «f».

Раніше ми писали, що агентство Fitch підвищило рейтинг України. Агенство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в національній валюті з «CCC+» до «CCC-» та підтвердило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті на рівні «RD» (обмежений дефолт).

Крім того, раніше Fitch покращило рейтинг Ощадбанку. Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Ощадбанку в іноземній і національній валюті з «CCC-» і «CCC» до «CCC» і «CCC+» відповідно.

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