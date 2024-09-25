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Агенство Fitch покращило рейтинг Ощадбанку

25.09.2024 9:40
Ольга Деркач
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Ощадбанку в іноземній і національній валюті з «CCC-» і «CCC» до «CCC» і «CCC+» відповідно

Агенство Fitch покращило рейтинг Ощадбанку

Агенство Fitch покращило рейтинг Ощадбанку Фото: freepik.com

Про це йдеться в пресрелізі Ощадбанку.

«Рейтинг стійкості (життєздатності) банку підвищено з «ССС-»  до «ССС». Це відбулось після завершення обміну суверенних єврооблігацій та відповідного підвищення РДЕ України в національній валюті до «CCC+». Підвищення РДЕ банку відображає зниження імовірності його дефолту», — йдеться в повідомленні.

За підсумками восьми місяців 2024 року Ощадбанк отримав чистий прибуток у розмірі 11,2 млрд грн, покращивши фінансові показники на понад 1,7 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Банк демонструє стабільну фінансову позицію з достатнім запасом ліквідності та капіталу.

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Зокрема, станом на 1 вересня 2024 року показник адекватності регулятивного капіталу Ощадбанку складає 11,71%, що значно перевищує оновлений норматив НБУ, який становить 8,5%.

Нагадаємо, що Прозорро.Продажі та Ощадбанк запустять сервіс факторингу. Прозорро.Продажі та Ощадбанк підписали Меморандум про співпрацю щодо запуску факторингу. Новий фінансовий інструмент допоможе бізнесу отримувати фінансування на основі активів швидше, прозоріше та доступніше.

Також ми писали, що Ощадбанк рефінансує інвестиційний проєкт «НІБУЛОНу» на $20 млн. Ощадбанк та «НІБУЛОН» домовились про низку нових кредитних угод для поповнення обігових коштів, якими рефінансує обсяг здійснених компанією інвестицій на загальну суму $20,3 млн. 17 вересня сторони підписали першу частину цієї кредитної програми на суму $13 млн, йдеться в пресрелізі Ощадбанку. У «НІБУЛОНі» підкреслюють, що підтримка реального сектору економіки з боку державних банків свідчить про послідовну адаптацію урядової політики до умов повномасштабної війни та її реальну орієнтованість на допомогу бізнесу.

Крім того, Ощадбанк отримав додаткові держгарантії на 4 млрд грн. Завдяки додатковим державним гарантіям Ощадбанк зможе значно розширити кредитування бізнесу на пільгових умовах.

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Рубрики: БанкиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніОщадбанк
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