Ощадбанк рефінансує інвестиційний проєкт «НІБУЛОНу» на $20 млн

Ощадбанк та «НІБУЛОН» домовились про низку нових кредитних угод для поповнення обігових коштів, якими рефінансує обсяг здійснених компанією інвестицій на загальну суму $20,3 млн

17 вересня сторони підписали першу частину цієї кредитної програми на суму $13 млн, йдеться в пресрелізі Ощадбанку.

Відновлення фінансування стало новим етапом розвитку компанії «НІБУЛОН». Після важких втрат і складного шляху до стабільності, зокрема через процес реструктуризації, компанія отримала можливість розвиватися далі та зміцнювати свою екосистему для забезпечення сталої продуктової безпеки.

У «НІБУЛОНі» підкреслюють, що підтримка реального сектору економіки з боку державних банків свідчить про послідовну адаптацію урядової політики до умов повномасштабної війни та її реальну орієнтованість на допомогу бізнесу.

«Ми бачимо зміни. Бачимо в дії цілеспрямовану державну політику підтримки вітчизняного бізнесу. Це є прямим визнанням критичної ролі стратегічних підприємств для подальшого розвитку України та запорукою нашого успішного майбутнього. Ми вдячні уряду. Вдячні НБУ за втілення стратегії розвитку кредитування і державним банкам, особливо Ощадбанку, за підтримку й синхронний рух до спільної мети», — зазначив Андрій Вадатурський, генеральний директор «НІБУЛОНу».

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«НІБУЛОН» спрямує отримані кошти на відновлення обігового капіталу після здійснення інвестицій у будівництво нового перевантажного терміналу на Дунаї. Філія «Бессарабська» розпочала роботу в 2022 році та стала основним маршрутом експорту аграрної продукції, що було надважливим в умовах блокування агресором морських портів України в попередні періоди. Поповнення обігового капіталу зокрема гарантує здатність «НІБУЛОНу» забезпечити в повному обсязі закупівельну кампанію сезону 2024/25 та підтримати українського фермера в умовах війни.

«Для нас «НІБУЛОН» — давній і надійний партнер вже понад 6 років. Це один зі стовпів продовольчого потенціалу країни, в тому числі експортного. На сьогодні загальний кредитний портфель компанії в Ощаді становить вже майже 2 млрд грн. Враховуючи те, що Ощадбанк має високий рівень ліквідності, ми готові продовжувати фінансову підтримку «НІБУЛОНу» в усіх його ініціативах для відновлення втрачених через повномасштабну війну лідерських позицій на світових ринках», — наголосив Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес.

Нагадаємо, що Ощадбанк майже вчетверо збільшив фінансування одного з агрохолдингів. Цільове призначення фінансування — поповнення обігових коштів виробника сільськогосподарської продукції.

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