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Агентство Fitch підвищило рейтинг України

06.09.2024 13:00
Ольга Деркач
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Агенство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в національній валюті з «CCC+» до «CCC-» та підтвердило довгостроковий РДЕ в іноземній валюті на рівні «RD» (обмежений дефолт)

Агентство Fitch підвищило рейтинг України

Агентство Fitch підвищило рейтинг України Фото: freepik.com

Fitch також присвоїло рейтинги випусків в іноземній валюті «CCC» серіям облігацій A (2029, 2034, 2035 та 2036 рр.) та B (2030, 2034, 2035 та 2036 рр.).

30 серпня Україна успішно завершила процес реструктуризації непогашених суверенних єврооблігацій на суму $19,7 млрд та гарантованого державою боргу Укравтодору в розмірі $0,7 млрд, загалом на $20,5 млрд. Враховуючи нараховані відсотки за дворічну зупинку виплат, загальна сума боргу сягнула $24,3 млрд, що було конвертовано у вісім єврооблігацій із основною сумою $15,2 млрд.

Підтримка реструктуризації 97% власників облігацій дозволить скоротити номінальний борг на 37% і значно знизити витрати на його обслуговування у довгостроковій перспективі, що, за попередніми оцінками, принесе Україні економію в розмірі $22,8 млрд до 2033 року. Згідно з прогнозами Fitch, державний борг України у 2024 році складе 89,6% ВВП, що є нижчим за раніше очікувані 92,5% під час червневого огляду, проведеного в рамках операції з обміну боргу.

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Згідно з правилами кредитних рейтингових агентств (КРА), публікація суверенних оглядів має відбуватися за встановленим графіком, за винятком випадків, коли необхідно відступити від нього для своєчасного оцінювання кредитних рейтингів на основі всієї релевантної інформації.

Fitch тлумачить ці правила як такі, що дозволяють оприлюднювати огляд у разі суттєвих змін кредитоспроможності емітента, коли чекати до наступної запланованої дати недоцільно. Наступний огляд рейтингу України заплановано на 6 грудня 2024 року, але Fitch вважає, що події в країні виправдовують відхилення від цього графіка.

Нагадаємо, що спочатку кредитори не погоджувалися на реструктуризацію боргу. І це викликало побоювання, що країна може скотитися до дефолту. Але згодом Україна домовилася з Комітетом власників євробондів про реструктуризацію боргу. Угода про реструктуризацію передбачає, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%. А 29 липня українська влада остаточно погодила угоду про реструктуризацію євробондів. Понад 97% власників державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій «Укравтодору» загальною вартістю $20,47 млрд проголосували за запропонований формат угоди.

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За матеріалами: Fitch Ratings.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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