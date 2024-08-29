Україна домовилась про реструктуризацію держборгу на $20,5 млрд

Українська влада остаточно погодила угоду про реструктуризацію євробондів

Понад 97% власників державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій «Укравтодору» загальною вартістю $20,47 млрд ($23,4 млрд з урахуванням відсотків) проголосували за запропонований формат угоди про реструктуризацію.

«Це знакове рішення є вирішальним етапом в стратегії України, направленій на збереження макроекономічної стабільності, забезпечення стійкості державного боргу та збереження ресурсів, необхідних для фінансування оборони країни у протистоянні повномасштабній агресії росії», — заявляє Міністерство фінансів.

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Кожна серія єврооблігацій в обігу отримала понад 95% голосів підтримки від власників, що значно перевищує мінімально необхідні 50% для того, щоб угода про реструктуризацію набула чинності та дозволила здійснити запропонований обмін існуючих єврооблігацій на нові.

Що передбачає реструктуризація:

номінальне зниження вартості державного боргу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг держборгу більш ніж на $8,5 млрд;

зменшення боргових платежів на $11,4 млрд протягом періоду дії програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на $22,75 млрд до 2033 року (скорочення на понад 75%);

збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на 4 роки (додатково до 2-річного збільшення терміну обігу у 2022 році).

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Реструктуризацію зовнішнього комерційного державного боргу України виконано менш ніж за 5 місяців попри складнощі. Угода забезпечує найбільше списання боргу за чистою приведеною вартістю розміром приблизно 60% для суверенних емітентів з 2012 року та передбачає випуск першого боргового інструменту з умовним компонентом, що був затверджений відповідно до нової методології МВФ щодо оцінки ризику та стійкості суверенного боргу.

В Мінфіні зазначають, що ця угода зменшить обсяг боргу України до сталого рівня, дозволить дотримуватись цілей програми МВФ та відповідати очікуванням Групи кредиторів України.

Голосування розпочалось 9 серпня та завершилось 27 серпня. Остаточне проведення розрахунків за угодою відбудеться 30 серпня.

Раніше ми писали, що кредитори не погоджувалися на реструктуризацію боргу. І це викликало побоювання, що країна може скотитися до дефолту.

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Джерело: Мінфін України