Які державні соціальні виплати передбачено на 2026

Верховна Рада 3 грудня ухвалила Державний бюджет на 2026 рік. Соціальні видатки у ньому збільшили на 47,6 млрд грн проти поточного року — до 468,5 млрд грн. Документ також передбачає підвищення прожиткового мінімуму для різних категорій населення

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

У Мінсоцполітики пояснюють, що зростання прожиткового мінімуму впливатиме на пенсії та соціальні виплати, а також на податкові пільги, штрафи та мінімальну зарплату.

Основні напрями соціальних видатків у 2026 році

Найбільша стаття фінансування — пенсії: 251,3 млрд грн.

На підтримку громадян у складних життєвих обставинах передбачено 102,7 млрд грн. Із цієї суми 9,2 млрд грн закладено на базову соціальну допомогу, ще 48,4 млрд грн — на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка сімей з дітьми становитиме 52,7 млрд грн, зокрема 24,5 млрд грн — на нові програми. Йдеться про одноразову виплату при народженні дитини в розмірі 50 000 грн, щомісячні виплати по 7 000 грн на догляд за дитиною до 1 року та в межах програми єЯсла для дітей віком 1–3 років, а також одноразову допомогу 5 000 грн для першокласників у межах ініціативи Пакунок школяра.

Читайте також: Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

На соціальний захист осіб з інвалідністю передбачено 9,9 млрд грн. На субсидії та пільги закладено 42,3 млрд грн. На розвиток системи соціальних послуг — 2,4 млрд грн, на інші соціальні виплати — 2,1 млрд грн.

Як і раніше, ключовим пріоритетом бюджету на 2026 рік визначено сектор оборони — на нього спрямовують понад половину всіх видатків. Соціальна сфера, освіта та медицина отримали збалансоване, але стримане фінансування, тоді як капітальні інвестиції суттєво обмежили.

Раніше ми писали, що за січень-листопад 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює Державна податкова служба (ДПС), становлять 1 трлн 154,6 млрд грн.

