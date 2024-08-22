Борговий фонд, що купує цінні папери компаній з України, став найдохіднішим на ринку

Британський борговий фонд перевершив за дохідністю 99% конкурентів завдяки вкрай великій прибутковості українських облігацій

Фонд під управлінням британської компанії Arkaim Advisors, що зосереджений на купівлі боргових облігацій, завдяки вкладенням у цінні папери українських компаній отримав найвищу дохідність на ринку.

Україна стала найбільшою державою, в яку вкладено $470 млн у високоприбутковий корпоративний борговий фонд для ринків, що розвиваються (Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund), під управлінням Arkaim Advisors. Він цього року приніс 12% прибутку і перевершив 99% аналогічних фондів.

Читайте також: США розпочали викуп казначейських облігацій на $50 млрд: який це матиме вплив на ринки

Фонд Arkaim Advisors має вкладення в облігації Нафтогазу України, Укрзалізниці та Метінвесту з найвищою віддачею на ринках, що розвиваються – приблизно 73%, 52% і 19% відповідно. Водночас середній показник для аналогів з неінвестиційним рейтингом становить 9,4%.

«У цих хлопців є активи за межами України, які дійсно можуть підтримати бізнес і в разі дефолту можуть забезпечити нам достатнє відшкодування, щоб почуватися в безпеці», — сказав головний інвестиційний директор Arkaim Advisors Дмитро Гріко.

Вас може зацікавити: Одна з країн Європи вперше випустила цифрові облігації

Стратегія фонду в Україні добре відома інвесторам у корпоративні облігації на ринках, що розвиваються: викуповувати борги у надійних компаній з країн, що переживають економічні потрясіння. Здебільшого ці компанії, як і ті, що працюють у сировинному секторі, мають доходи у твердій валюті або активи в інших країнах.

До травня Аргентина була найбільшим вкладенням в Arkaim Advisors, але зараз Україна зайняла більшу частку портфеля. У жовтні 2023 року фонд мав 8% асигнувань в Україну, а сьогодні вони перевищують 10%.

Нагадаємо, українські облігації внутрішніх державних позик (ОВДП), окрім України, купують ще у 25 країнах світу. У Японії, Німеччині та США знаходиться найбільша кількість інвесторів у державні облігації України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки уряд отримав від продажу ОВДП за 2023 рік – НБУ

На якому місці гривня за капіталізацією — рейтинг валют CoinMarketCap

Які країни виділили найбільше грошей Україні під час війни — рейтинг

За матеріалами Bloomberg