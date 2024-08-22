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Борговий фонд, що купує цінні папери компаній з України, став найдохіднішим на ринку

22.08.2024 14:20
Дарія Шуть
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Британський борговий фонд перевершив за дохідністю 99% конкурентів завдяки вкрай великій прибутковості українських облігацій

Борговий фонд, що купує цінні папери компаній з України, став найдохіднішим на ринку

Фото: arkaim.co.uk, pngwing.com, freepik.com

Фонд під управлінням британської компанії Arkaim Advisors, що зосереджений на купівлі боргових облігацій, завдяки вкладенням у цінні папери українських компаній отримав найвищу дохідність на ринку.

Україна стала найбільшою державою, в яку вкладено $470 млн у високоприбутковий корпоративний борговий фонд для ринків, що розвиваються (Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund), під управлінням Arkaim Advisors. Він цього року приніс 12% прибутку і перевершив 99% аналогічних фондів.

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Фонд Arkaim Advisors має вкладення в облігації Нафтогазу України, Укрзалізниці та Метінвесту з найвищою віддачею на ринках, що розвиваються – приблизно 73%, 52% і 19% відповідно. Водночас середній показник для аналогів з неінвестиційним рейтингом становить 9,4%.

«У цих хлопців є активи за межами України, які дійсно можуть підтримати бізнес і в разі дефолту можуть забезпечити нам достатнє відшкодування, щоб почуватися в безпеці», — сказав головний інвестиційний директор Arkaim Advisors Дмитро Гріко.

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Стратегія фонду в Україні добре відома інвесторам у корпоративні облігації на ринках, що розвиваються: викуповувати борги у надійних компаній з країн, що переживають економічні потрясіння. Здебільшого ці компанії, як і ті, що працюють у сировинному секторі, мають доходи у твердій валюті або активи в інших країнах.

До травня Аргентина була найбільшим вкладенням в Arkaim Advisors, але зараз Україна зайняла більшу частку портфеля. У жовтні 2023 року фонд мав 8% асигнувань в Україну, а сьогодні вони перевищують 10%.

Нагадаємо, українські облігації внутрішніх державних позик (ОВДП), окрім України, купують ще у 25 країнах світу. У Японії, Німеччині та США знаходиться найбільша кількість інвесторів у державні облігації України.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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