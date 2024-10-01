Fitch підвищив кредитні рейтинги Укрексімбанку

Рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинги державного Укрексімбанку після перегляду суверенних рейтингів України

Fitch Ratings наприкінці вересня підвищив довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті (LTFC IDR) Укрексімбанку до рівня «CCC», а довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті (LTLC IDR) до рівня «CCC+».

Водночас рейтинг стійкості (VR) банку був підтверджений на рівні «f», йдеться в пресрелізі агентства.

В Укрексімбанку заявили, що мають достатньо ліквідності для виконання своїх зобов’язань у найближчій перспективі. Це дозволяє отримати рейтинги LTFC IDR та LTLC IDR вищі, ніж поточний VR.

Перегляду рейтингів передувало підвищення довгострокового рейтингу дефолту емітента в національній валюті (LTLC IDR) України після завершення реструктуризації боргу за єврооблігаціями.

Читайте також: Агентство Fitch підвищило рейтинг України

Підвищення рейтингів LTFC IDR банків до «CCC» і LTLC IDR до «CCC+» відображають знижену ймовірність дефолту, як це відображено в очікуваному суверенному LTFC IDR після реструктуризації «CCC» та підвищенні суверенного LTLC IDR до «CCC+».

«Ми вважаємо, що ризики макроекономічної та фінансової стабільності зменшаться в найближчій перспективі завдяки завершенню суверенного обміну єврооблігацій», — зазначили у Fitch.

Завершення реструктуризації боргу підтримує прогрес програми МВФ, що є ключовим елементом подальшої міжнародної підтримки України, яка разом із заходами регуляторної підтримки підтримує стійкі фінансові показники банків. Умови діяльності українських банків залишаються складними, однак банки попри складнощі продемонстрували значну стійкість.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings також підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Ощадбанку в іноземній і національній валюті з «CCC-» і «CCC» до «CCC» і «CCC+» відповідно.

Станом на 1 вересня 2024 року показник адекватності регулятивного капіталу Ощадбанку складає 11,71%, що значно перевищує оновлений норматив НБУ, який становить 8,5%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрексімбанк закриває свої представництва у двох країнах

Укрексімбанк провів валютних переказів на $6 млрд з початку року

Укрексімбанк фінансуватиме створення індустріальних парків в Україні