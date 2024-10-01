close-btn
PaySpaceMagazine

Fitch підвищив кредитні рейтинги Укрексімбанку

01.10.2024 10:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинги державного Укрексімбанку після перегляду суверенних рейтингів України

Fitch підвищив кредитні рейтинги Укрексімбанку

Фото: freepik.com

Fitch Ratings наприкінці вересня підвищив довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті (LTFC IDR) Укрексімбанку до рівня «CCC», а довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті (LTLC IDR) до рівня «CCC+».

Водночас рейтинг стійкості (VR) банку був підтверджений на рівні «f», йдеться в пресрелізі агентства.

В Укрексімбанку заявили, що мають достатньо ліквідності для виконання своїх зобов’язань у найближчій перспективі. Це дозволяє отримати рейтинги LTFC IDR та LTLC IDR вищі, ніж поточний VR.

Перегляду рейтингів передувало підвищення довгострокового рейтингу дефолту емітента в національній валюті (LTLC IDR) України після завершення реструктуризації боргу за єврооблігаціями.

Читайте також: Агентство Fitch підвищило рейтинг України

Підвищення рейтингів LTFC IDR банків до «CCC» і LTLC IDR до «CCC+» відображають знижену ймовірність дефолту, як це відображено в очікуваному суверенному LTFC IDR після реструктуризації «CCC» та підвищенні суверенного LTLC IDR до «CCC+».

«Ми вважаємо, що ризики макроекономічної та фінансової стабільності зменшаться в найближчій перспективі завдяки завершенню суверенного обміну єврооблігацій», — зазначили у Fitch.

Завершення реструктуризації боргу підтримує прогрес програми МВФ, що є ключовим елементом подальшої міжнародної підтримки України, яка разом із заходами регуляторної підтримки підтримує стійкі фінансові показники банків. Умови діяльності українських банків залишаються складними, однак банки попри складнощі продемонстрували значну стійкість.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings також підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Ощадбанку в іноземній і національній валюті з «CCC-» і «CCC» до «CCC» і «CCC+» відповідно.

Станом на 1 вересня 2024 року показник адекватності регулятивного капіталу Ощадбанку складає 11,71%, що значно перевищує оновлений норматив НБУ, який становить 8,5%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрексімбанк закриває свої представництва у двох країнах

Укрексімбанк провів валютних переказів на $6 млрд з початку року

Укрексімбанк фінансуватиме створення індустріальних парків в Україні

Рубрики: БанкиКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрэксимбанк
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Укрексімбанк закриває свої представництва у двох країнах 04.09.2024

Укрексімбанк закриває свої представництва у двох країнах
Укрексімбанк провів валютних переказів на $6 млрд з початку року 01.08.2024

Укрексімбанк провів валютних переказів на $6 млрд з початку року
ЄІБ планує надати Укрексімбанку €100 млн кредиту 24.07.2024

ЄІБ планує надати Укрексімбанку €100 млн кредиту
Укрексімбанк фінансуватиме створення індустріальних парків в Україні 23.07.2024

Укрексімбанк фінансуватиме створення індустріальних парків в Україні
Укрексімбанк профінансував агровиробника на $4,5 млн 09.05.2024

Укрексімбанк профінансував агровиробника на $4,5 млн
Скільки заробив Укрексімбанк з початку року — дані НБУ 14.03.2024

Скільки заробив Укрексімбанк з початку року — дані НБУ
Вибір редакції
Всі
Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
ТОП статей 30.09.2024

Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу

 Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
ТОП статей 27.09.2024

Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
Останні новини
Сьогодні  20:20

AMD представила першу малу мовну модель для сімейства Llama

 Сьогодні  19:40

Держава частково компенсуватиме купівлю української техніки та енергообладнання

 Сьогодні  19:00

Google профінансує ще 60 українських стартапів: на яку суму

 Сьогодні  18:20

3 альткоїни, які можуть перетворити $100 на $1000 у жовтні

 Сьогодні  17:40

НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банків

 Сьогодні  17:00

У Дії з'явилась нова військова облігація

 Сьогодні  16:20

Хто такий Шигеру Ішіба і який вплив він матиме на ринок криптовалют

 Всі новини
credit link image