Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг Укрзалізниці

Кредитний рейтинг національного перевізника Укрзалізниця було підвищено до «СС»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Укрзалізниці та її єврооблігацій на суму $894,9 млн із «C» до «CC».

Це відображає здатність компанії вистояти під час суверенного дефолту України після реструктуризації її євробондів у серпні, йдеться у релізі агентства.

Також Fitch поліпшило автономний кредитний профіль (SCP) Укрзалізниці з «C» до «CC», наголосивши на стійкості компанії до суверенного дефолту та ризиків великих боргових виплат у 2026 році. Попри високу ймовірність дефолту, аналітики не вважають його неминучим.

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Укрзалізниця повинна виплатити $594,9 млн боргу в липні 2026 року та $300 млн — у липні 2028 року. За даними аналітиків, заплановані виплати створюють значний ризик рефінансування через обмежений доступ до фінансування. Fitch наразі не має інформації про плани УЗ щодо покриття цих виплат.

Також компанія повинна відновити відстрочені виплати купонного доходу в січні 2025 року, які були відкладені на початку 2023 року за погодженням із власниками облігацій.

Наразі підтримка УЗ з боку держави оцінена на рівні 32,5 зі 60 можливих балів. Агентство вважає, що потенційний дефолт компанії негативно вплине на репутацію держави. Але в умовах війни це не позначиться на доступі до міжнародного фінансування.

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Ризик-профіль Укрзалізниці все ще залишається «вразливим». Зростання витрат компанії у 2023–2024 роках пов’язане з підвищенням зарплат, витратами на електроенергію, ремонтом основних засобів і збитками від курсових різниць. Fitch зазначає, що наявні кошти УЗ призначені переважно для капітальних витрат, а не для поліпшення ліквідності.

Високі витрати на технічне обслуговування, фінансовані завдяки новим кредитам, погіршать фінансові результати компанії. За прогнозами експертів, чистий скоригований борг до EBITDA у 2024 році зросте до 3,0 проти 2,3 у 2023 році.

Нагадаємо, хоча обсяги перевезень в Укрзалізниці зростають, компанія звітує про падіння прибутку та прогнозовані збитки у 2024 році. За перше півріччя 2024-го державна Укрзалізниця отримала прибуток в розмірі 3,1 млрд грн — на 1,7 млрд грн менше, ніж за перші шість місяців минулого року.

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За матеріалами Mind