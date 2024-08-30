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Укрзалізниця анонсувала унікальний інклюзивний вагон

30.08.2024 19:20
Дарія Шуть
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Сьогодні Укрзалізниця представила ветеранам, медичним хабам та громадським організаціям новий проєкт про новітній вагон для людей з інвалідністю

Укрзалізниця анонсувала унікальний інклюзивний вагон

Фото: freepik.com

Укрзалізниця створить унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним.

Передбачається, що у вагоні буде 4 окремі купе, у кожному з яких зможуть подорожувати дві людини на кріслах колісних та їх супровідники. У купе цього вагона встановлять два спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло.

Також у кожному купе буде пульт для регулювання освітлення, кнопка для виклику провідника та пристрій гучномовного зв’язку. Передбачені й спеціальні спальні місця для супровідників, які не відрізняються від звичайного місця в купе.

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Вагон матиме пандус і вбиральню, адаптовану для людини на кріслі колісному. Тамбур, вхідна група та інший простір матиме параметри для зручного пересування людей з інвалідністю. Буде система кондиціювання повітря, комбінована система опалення та інші вже звичні для модернізованих вагонів елементи.

Укрзалізниця анонсувала унікальний інклюзивний вагон

Фото: t.me/UkrzalInfo

Проєктування та виготовлення цього вагона буде проходити у співпраці з громадськими організаціями та людьми, які безпосередньо користуватимуться цією послугою. Перший такий вагон планується запустити наступного року.

«Укрзалізниця системно поповнює парк пасажирськими вагонами, які мають купе для перевезення людей на кріслах колісних та інші зручності для комфортної подорожі. Наразі ми маємо вже 50 таких вагонів. А сьогодні презентуємо новий проєкт – унікальний вагон, який дозволить перевозити групи людей на кріслах колісних на реабілітацію, відпочинок, змагання або просто подорожувати», — зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Нагадаємо, Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard адаптувала свій застосунок для людей з порушеннями зору в рамках програми безбар’єрності.

Відтепер з усіма елементами інтерфейсу застосунку можна взаємодіяти за допомогою голосового керування та озвучення VoiceOver (iOS) та TalkBack (Android). Всі кнопки, перемикачі, текстові поля та інші інтерактивні елементи були доповнені текстовими мітками, що описують їхні функції.

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Джерело: Укрзалізниця

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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