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В США можуть заборонити USDT

29.10.2024 14:40
Ольга Деркач
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Міністерство юстиції США почало розслідування проти Tether Holdings Ltd, яка є емітентом токена USDT

В США можуть заборонити USDT

В США можуть заборонити USDT Фото: freepik.com, pngwing.com

Крім того Wall Street Journal повідомив про можливі санкції з боку Казначейства США.

«Для криптоіндустрії та криптографії в цілому, я вважаю, що Tether занадто великий, щоб зазнати невдачі, — сказала Хіларі Аллен, професор права в Американському університеті, яка вивчає цифрові активи. — Якщо Tether обнулиться, це буде катастрофою для криптоекономіки».

Генеральний директор Tether Паоло Ардойно негайно перейшов в оборону після публікації в журналі, написавши на X, що «як ми вже говорили WSJ, немає ніяких ознак того, що Tether перебуває під слідством. WSJ пише старі новини. Крапка».

Федеральні прокурори на Манхеттені розслідують, чи використовувався Tether для фінансування незаконної діяльності, такої як торгівля наркотиками, тероризм і хакерство, або для відмивання доходів, отриманих від такої діяльності.

У попередньому звіті Bloomberg, опублікованому в березні, говорилося, що США і Великобританія перевіряють транзакції на суму понад $20 млрд, здійснені на московській криптовалютній біржі Garantex, на яку США і Великобританія наклали санкції за підозрою в сприянні фінансовим злочинам і незаконним транзакціям в росії.

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Представник Tether повідомив, що компанія не знає про жодні розслідування щодо неї з боку США.

«Ці історії ґрунтуються на чистих спекуляціях, незважаючи на те, що Tether підтверджує, що їй нічого не відомо про будь-які подібні розслідування щодо компанії, — йдеться в заяві. — Компанія має добре задокументовану і широку співпрацю з правоохоронними органами для боротьби з недобросовісними учасниками, які намагаються зловживати Tether та іншими токенами».

На додаток до розслідування прокуратури, Міністерство фінансів США розглядає можливість введення санкцій проти Tether через широке використання токена окремими особами і групами, які перебувають під санкціями США.

Аллен вважає, що більш тісне переплетення криптовалютної та традиційної фінансових систем робить потенційні проблеми Tether проблемою, що виходить за межі сфери криптотрейдерів.

«Я не думаю, що ми знаходимося в тій точці, де це може обрушити всю нашу фінансову систему, але я більше не можу стверджувати це однозначно, — сказала вона. — Я більше не вірю в те, що криптовалютні невдачі будуть стримуватися».

Емітент стейблкоїнів наразі вивчає можливість кредитування деяких зі своїх мільярдних прибутків компаніям, що торгують сировинними товарами, і цей крок може сколихнути галузь, яка зазвичай покладається на традиційні банки в питаннях кредитування. В рамках ще одного кроку на сировинні ринки Tether також пропонує урядовцям Туреччини використовувати технологію блокчейн для створення цифрових токенів, що представляють мінерали боратів, які здебільшого використовуються у виробництві кераміки, миючих засобів, добрив та скла.

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За матеріалами: Bloomberg.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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