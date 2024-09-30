НКЦПФР розробила новий документ щодо емісії корпоративних облігацій

Сьогодні облігації — ключовий фінансовий інструмент на ринках капіталу, який має великий попит та зацікавленість серед бізнесу. Тож для вдосконалення нормативної бази НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) розробила та затвердила нове Положення про порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їх обігу, яке набирає чинності з 1 листопада 2024 року

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Нова редакція передбачає загальне спрощення вимог до пакету документів, що подаються для реєстрації випуску/звіту до Комісії, а також:

визначення та комплексне застосування терміну «корпоративні облігації»;

удосконалення процедури емісії цільових корпоративних облігацій, погашення яких здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва;

запровадження механізму заміни емітента корпоративних облігацій;

комплексне запровадження механізму щодо функцій адміністратора за випуском облігацій;

удосконалення процедури здійснення конвертації облігацій та емісії конвертованих облігацій тощо.

Важливо, що Положенням запроваджено процедуру щодо емісії зелених та інфраструктурних облігацій. Покроково описано особливості здійснення емісії таких облігацій та вимоги до емітента.

Цікаве по темі: НКЦПФР вперше уклала угоду з фондовою біржею: деталі

Серед іншого, Положенням запроваджуються нові норми щодо:

надання можливості емітенту облігацій здійснювати зарахування нерозміщених облігацій на власний емітентський рахунок для подальшого їх відчуження;

запровадження механізму анулювання (часткового анулювання) викуплених або іншим чином набутих облігацій емітентом;

можливості випуску забезпечених облігацій;

застосування механізму проходження та розгляду документів, поданих до Комісії відповідно до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру.

Документ зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20 вересня 2024 року за №1414/42759. З текстом Положення можна ознайомитись за посиланням: nssmc.gov.ua.

Нагадаємо, що НКЦПФР задля оптимізації процесів розробила нову редакцію ліцензійних умов для товарних бірж в Україні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів

Регулятори НКЦПФР та НКРЕКП підписали меморандум про спільний нагляд за ринком енергопродуктів: деталі у нашому репортажі

НКЦПФР внесла до списку ще 12 ненадійних інвестпроєктів