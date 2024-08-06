close-btn
PaySpaceMagazine

НКЦПФР оновила ліцензійні умови для товарних бірж

06.08.2024 13:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) задля оптимізації процесів розробила нову редакцію ліцензійних умов для товарних бірж в Україні

НКЦПФР оновила ліцензійні умови для товарних бірж

Фото: freepik.com

Так, за три роки роботи організованих товарних ринків НКЦПФР видала чотири ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. За цей час виникла необхідність врегулювати окремі процедурні питання.

У зв’язку з цим НКЦПФР затвердила нову редакцію Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, яка містить низку нововведень та змін.

Зокрема, комісія додала нові вимоги для діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах. Також вводиться обов’язкове запровадження процедур для приймання звернень від членів біржі, учасників торгів та інших осіб з доступом до біржових торгів.

Вас може зацікавити: «Українська біржа» припинила роботу через анулювання ліцензій

Крім цього, до вимог програмного та технічного забезпечення заявника/ліцензіата додано нові норми щодо:

  • зобов’язання товарної біржі забезпечувати дублювання або резервування оригінальних інформаційних масивів;
  • ведення електронного обліку оголошень про проведення аукціонів;
  • ведення електронного обліку скарг учасників торгів;
  • проведення моніторингу інформації про членів товарної біржі та їх клієнтів, які здійснюють біржові операції у власних інтересах, та складати за результатами відповідні рейтинги на основі інформації про біржовий товар, кількості укладених та виконаних біржових договорів, періодичності укладання біржових договорів тощо;
  • дистанційного проходження процедур допуску до біржових торгів, або набуття членства на товарній біржі згідно з правилами біржі.

Нові правила оптимізують процеси, пов’язані з видачею ліцензії та реєстрацією правил товарної біржі. Водночас внесено зміни до відомостей, термінів та порядку, які ліцензіат подає до НКЦПФР під час провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках. З текстом нових ліцензійних умов можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, НКЦПФР вперше уклала угоду з фондовою біржею. Зокрема, укладено угоду з фондовою біржею ПФТС про врегулювання наслідків вчинення порушення профільного законодавства.

Ознайомтесь з іншими корисними матеріалами:

НКЦПФР поповнила список ненадійних інвестпроєктів

Регулятори НКЦПФР та НКРЕКП підписали меморандум про спільний нагляд за ринком енергопродуктів: деталі у нашому репортажі

НКЦПФР внесла до списку ще 12 ненадійних інвестпроєктів

Джерело: НКЦПФР

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Ощадбанк долучився до держпрограми створення індустріальних парків 06.08.2024

Ощадбанк долучився до держпрограми створення індустріальних парків
Названі кандидати на посаду директора Фонду гарантування вкладів — Forbes 02.08.2024

Названі кандидати на посаду директора Фонду гарантування вкладів — Forbes
Бізнес запропонував Кабміну план замість підвищення податків 01.08.2024

Бізнес запропонував Кабміну план замість підвищення податків
НКЦПФР вперше уклала угоду з фондовою біржею: деталі 01.08.2024

НКЦПФР вперше уклала угоду з фондовою біржею: деталі
Херсонський кавун офіційно отримав статус бренду в Україні 01.08.2024

Херсонський кавун офіційно отримав статус бренду в Україні
ФГВФО остаточно ліквідував один з банків-банкрутів 31.07.2024

ФГВФО остаточно ліквідував один з банків-банкрутів
Вибір редакції
Всі
3 можливі причини падіння Біткоїна
ТОП статей 05.08.2024

3 можливі причини падіння Біткоїна

 Чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів
ТОП статей 02.08.2024

Чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів
Останні новини
Сьогодні  14:20

Артур Хейс попереджає про другу хвилю обвалу ринку

 Сьогодні  13:40

Ощадбанк долучився до держпрограми створення індустріальних парків

 Сьогодні  13:00

НКЦПФР оновила ліцензійні умови для товарних бірж

 Сьогодні  12:20

Названо, скільки податків заплатив Київстар за час війни

 Сьогодні  12:00

Крипторинок відновлюється: ціна BTC піднялася вище $56 000

 Сьогодні  11:40

ПриватБанк та Payoneer запустили програму кешбеків

 Сьогодні  11:00

Casio випустила годинник з батареєю, яка тримає заряд 2 роки

 Всі новини
credit link image