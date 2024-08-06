НКЦПФР оновила ліцензійні умови для товарних бірж

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) задля оптимізації процесів розробила нову редакцію ліцензійних умов для товарних бірж в Україні

Так, за три роки роботи організованих товарних ринків НКЦПФР видала чотири ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах. За цей час виникла необхідність врегулювати окремі процедурні питання.

У зв’язку з цим НКЦПФР затвердила нову редакцію Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, яка містить низку нововведень та змін.

Зокрема, комісія додала нові вимоги для діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах. Також вводиться обов’язкове запровадження процедур для приймання звернень від членів біржі, учасників торгів та інших осіб з доступом до біржових торгів.

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Крім цього, до вимог програмного та технічного забезпечення заявника/ліцензіата додано нові норми щодо:

зобов’язання товарної біржі забезпечувати дублювання або резервування оригінальних інформаційних масивів;

ведення електронного обліку оголошень про проведення аукціонів;

ведення електронного обліку скарг учасників торгів;

проведення моніторингу інформації про членів товарної біржі та їх клієнтів, які здійснюють біржові операції у власних інтересах, та складати за результатами відповідні рейтинги на основі інформації про біржовий товар, кількості укладених та виконаних біржових договорів, періодичності укладання біржових договорів тощо;

дистанційного проходження процедур допуску до біржових торгів, або набуття членства на товарній біржі згідно з правилами біржі.

Нові правила оптимізують процеси, пов’язані з видачею ліцензії та реєстрацією правил товарної біржі. Водночас внесено зміни до відомостей, термінів та порядку, які ліцензіат подає до НКЦПФР під час провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках. З текстом нових ліцензійних умов можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, НКЦПФР вперше уклала угоду з фондовою біржею. Зокрема, укладено угоду з фондовою біржею ПФТС про врегулювання наслідків вчинення порушення профільного законодавства.

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Джерело: НКЦПФР