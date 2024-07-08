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«Українська біржа» припинила роботу через анулювання ліцензій

08.07.2024 12:20
Ольга Деркач
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«Українська біржа» 8 липня припинила свою роботу через анулювання ліцензій

«Українська біржа» припинила роботу через анулювання ліцензій

«Українська біржа» припинила роботу через анулювання ліцензій Фото: pngwing.com, freepik.com

Про це йдеться в повідомленні пресслужби біржі.

«Повідомляємо вам, що біржею подано до Київського окружного суду міста Києва позовну заяву про визнання протиправною і скасування постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру у вигляді анулювання ліцензій. Також біржею подано до суду заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру до набрання судовим рішенням у справі законної сили. Станом на ранок 8 липня нам не відомий результат розгляду судом заяви про забезпечення позову, тому сьогодні, 8 липня, торги не проводяться», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомила, що відкликала ліцензії АТ «Українська біржа» у зв’язку з порушенням профільного законодавства.

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Зазначається, що встановлено факт, що ліцензіат, власник істотної участі у ліцензіаті має серед власників істотної участі особу, до якої застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».

Так, до АТ «Українська біржа» Нацкомісією здійснено захід впливу контрольного характеру у вигляді анулювання ліцензій на провадження діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Раніше ми писали, що єдиною особою, яка має істотну участь в капіталі біржі є Тимур Турлов, який через компанію Freedom Holding Corp. володіє 24,26% акцій «Української біржі». А міноритарним акціонером цієї компанії (2,49%), через «Сбербанк росії» та ланцюжок офшорних компаній, є Мінфін рф.

Ще у жовтні 2022 року указом президента Володимира Зеленського було введено в дію рішення РНБО про запровадження проти нього п’ятирічних санкцій. Серед обмежень — блокування активів.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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