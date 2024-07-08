Частка непрацюючих кредитів в банках України скоротилася — Гетманцев

У травні частка непрацюючих кредитів продовжила скорочуватись, водночас їхній обсяг збільшився на 1 млрд грн

Про це в Telegram повідомив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики.

За підсумками травня частка непрацюючих кредитів (NPL) як відсоток від загального кредитного портфелю зменшилась до 35% (з 35,5% у квітні). Це скорочення відображає збільшення загальних обсягів кредитування (+19,5 млрд грн у травні) і відповідно зростання частки здорового кредитного портфелю.

Водночас, сам портфель непрацюючих кредитів у травні зріс на 1 млрд грн до 421,3 млрд грн. Особливу увагу привертає зростання непрацюючих кредитів населенню, яке відновилось вперше з початку 2023 року.

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Загалом, за час війни портфель «поганих кредитів» збільшився на 38% (+116 млрд грн). Близько 90% цього приросту припадає на корпоративні кредити, що є наслідком погіршення фінансового стану позичальників, а також пошкодження і втрати активів через війну. Ці непрацюючі кредити, значна частина яких вже зарезервована, продовжують чинити негативний тиск на баланси банків і стримують кредитування.

«Вважаю проблема врегулювання NPL, що виникли через повномасштабну війну як форс-мажорний фактор, має отримати більшу увагу з огляду на необхідність стимулювання відновлення кредитування в державі, в тому числі, але не виключно через створення спеціалізованогобанку за участі держави і донорів (зокрема на базі одного з невеликих банків, що остаточно перейшов у держвласність), який би взяв собі на баланс с дисконтом всю або певну частку таких кредитів, займався би їх продажом, секьюритизацією, відновлення їх вартості, отриманнямкомпенсацій за зруйновані активи за рахунок централізованих позовів проти росії тощо», — написав Гетманцев.

Нагадаємо, що ПриватБанк відкрив кредитну лінію агропромхолдингу Астарта. Залучені від кредитної лінії кошти компанія витратить на розширення виробництв та збільшення власного експортного потенціалу. Серед планів агропромхолдингу — рефінансування інвестицій у модернізацію цукрового виробництва, розвиток тваринництва та рослинництва, зокрема і придбання високотехнологічного обладнання, сільгосптехніки та автотранспорту.

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