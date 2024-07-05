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Україна стала одним з лідерів антирейтингу МВФ: сума кредиту

05.07.2024 19:30
Дарія Шуть
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Після нового нещодавнього траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україна піднялась на одну сходинку в антирейтингу країн-боржників та майже очолила список

Україна стала одним з лідерів антирейтингу МВФ: сума кредиту

Фото: freepik.com

На початку липня Україна отримала новий транш обсягом $2,2 млрд МВФ після четвертого перегляду програми розширеного фінансування. Таким чином, загальний борг нашої держави перед найбільшим світовим кредитором зріс до $10,5 млрд.

Згідно з даними на сайті МВФ, тепер Україна займає друге місце серед найбільших боржників. Ще у травні ми писали, що Україна була на третьому місці за обсягом боргових зобов’язань з показником у $9 млрд.

Першу сходинку в антирейтингу вже багато років займає Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на $57 млрд. Однак незабаром вона знову звернулася до Фонду у 2022 році за ще одним кредитом в $44 млрд. Враховуючи погашення, на сьогодні зобов’язання Аргентини становлять $31,6 млрд.

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Також тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить $10,3 млрд, що трохи менш ніж на 200 млн менше за борг України.

Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ припадає майже половина (46%) усіх кредитів. Всього станом на 4 липня непогашені кредити перед фондом мають 94 країни загальною сумою в $113,44 млрд.

Загалом топ-10 боржників МВФ на сьогодні виглядає наступним чином:

  1. Аргентина ($31,6 млрд);
  2. Україна ($10,5 млрд);
  3. Єгипет ($10,3 млрд);
  4. Еквадор ($6,5 млрд),
  5. Пакистан ($6,3 млрд),
  6. Ангола ($3 млрд),
  7. Колумбія ($2,8 млрд),
  8. Кенія ($2,6 млрд),
  9. Гана ($2,3 млрд),
  10. Кот-д’Івуар ($2,3 млрд).

Раніше ми писали, скільки держборгу повинні будуть віддати українці в кінці 2024 року. Державний борг України перед кредитними установами та іншими країнами сягатиме майже всього валового внутрішнього продукту (ВВП). До кінця 2024 року загальний державний борг України сягне 94% від ВВП країни. Про це йдеться у доповіді «Фінансовий монітор», зокрема у розділі щодо країн з ринком, який розвивається, а також країн із середнім рівнем доходу.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіКредитуванняСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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