close-btn
PaySpaceMagazine

МВФ погодив створення нової фондової біржі в Україні

02.07.2024 17:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив ідею України створити нову фондову біржу за участю державних банків та зовнішніх інвесторів

МВФ погодив створення нової фондової біржі в Україні

Фото: freepik.com

Нагадаємо, у травні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) отримала запит від групи інвестиційних компаній та банків щодо створення нової фондової біржі в Україні.

Раніше ми писали, що «Української біржа» та ПФТС порушили ліцензійні умови, тож Нацкомісія може призупинити їхню діяльність та думає над альтернативною новою єдиною біржею.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Руслан Магомедов та член Комісії Ярослав Шляхов розповіли PSM деталі ймовірного відкликання ліцензій у двох найбільших фондових бірж країни УБ та ПФТС. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Тепер же про створення нової фондової біржі в Україні заговорили у МВФ після четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Зокрема в матеріалах фонду йдеться, що українська влада розглядає можливість створення нової фондової біржі для подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій. Головна причина — найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал.

Що планується

У МВФ зазначають, що капітал для нової біржі у розмірі близько $0,5 млн буде частково надано державними банками (30%), а інша частина — із приватних джерел, включно з міжнародними фінансовими інститутами (МФІ).

На частку ПФТС припадає 68% обсягу торгів, а бажання створити нову біржу пояснюється метою захистити функціонування вторинного ринку державних облігацій та інших інструментів.

Вас може зацікавити: В Україні з’явився новий інвестфонд для стартапів: що відомо

Також в оновленому меморандумі йдеться, що НКЦПФР, Нацбанк і Мінфін у консультації з МВФ та іншими МФІ запропонували пріоритетні заходи із поліпшення інфраструктури ринку капіталу. На першому етапі НКЦПФР затвердить постанову НБУ, що дозволяє регулятору розширити його наявний лінк із Clearstream до кінця липня 2024 року. Це полегшить доступ іноземного капіталу до муніципальних облігацій та інших боргових інструментів, пов’язаних із відновленням України.

На другому етапі НКЦПФР, Національний депозитарій (НДУ) і НБУ за технічного сприяння МВФ повинні будуть встановити прямий зв’язок між НДУ та іноземними центральними депозитаріями до кінця липня 2025 року. Завдяки цьому вдасться розширити доступ іноземних інвесторів до більшого спектра інструментів і ринків. До кінця серпня 2024 року НБУ, НКЦПФР і Мінфін запропонує подальші заходи, спрямовані на поліпшення інфраструктури ринку капіталу.

Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді (МВФ) наголошують, що Україні потрібно й надалі мобілізувати внутрішні доходи, зокрема коштом податків. Детально ці питання підійматимуться під час наступного перегляду кредитної програми.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд планує підвищити податки та військовий збір

Скільки податків державні банки України сплатили у бюджет — огляд

СБУ виявила уразливості в ПРРО, що загрожують сплаті податків — Forbes

За матеріалами Інтерфакс-Україна

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Українські стартапи можуть отримати до 400 тис. від Нової пошти 02.07.2024

Українські стартапи можуть отримати до 400 тис. від Нової пошти
Український бізнес може отримати грант від держави до $15 тис. — умови 01.07.2024

Український бізнес може отримати грант від держави до $15 тис. — умови
Укрпошта змінила тарифи на послуги 01.07.2024

Укрпошта змінила тарифи на послуги
Україна скоротить витрати на оборону в найближчі роки: названо суми 01.07.2024

Україна скоротить витрати на оборону в найближчі роки: названо суми
Мінфін опублікував статистику фінансування держбюджету за 2024 рік 01.07.2024

Мінфін опублікував статистику фінансування держбюджету за 2024 рік
Податки для ФОПів: скільки повинен платити бізнес у липні 01.07.2024

Податки для ФОПів: скільки повинен платити бізнес у липні
Вибір редакції
Всі
«Наша кінцева мета — диджиталізувати всі стандартні послуги»: інтерв'ю з керівницею відділу розвитку Digital каналів Vodafone Світланою Барабаш
ТОП статей 02.07.2024

«Наша кінцева мета — диджиталізувати всі стандартні послуги»: інтерв'ю з керівницею відділу розвитку Digital каналів Vodafone Світланою Барабаш

 Залишилися лічені тижні до гучної події TechFin Expert Summit 2024
ТОП статей 02.07.2024

Залишилися лічені тижні до гучної події TechFin Expert Summit 2024
Останні новини
Сьогодні  17:00

МВФ погодив створення нової фондової біржі в Україні

 Сьогодні  16:20

Топменеджер Robinhood може замінити голову SEC Генслера за президентства Трампа

 Сьогодні  15:40

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів

 Сьогодні  15:00

Криптовалюти отримали легальний статус у Туреччині

 Сьогодні  14:20

Українці створили нового Telegram-бота: що вміє

 Сьогодні  13:40

Український офіс Google може очолити директорка Київстару — Forbes

 Сьогодні  13:00

Гороховський розповів, яка послуга monobank так і не стала популярною

 Всі новини