МВФ погодив створення нової фондової біржі в Україні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив ідею України створити нову фондову біржу за участю державних банків та зовнішніх інвесторів

Нагадаємо, у травні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) отримала запит від групи інвестиційних компаній та банків щодо створення нової фондової біржі в Україні.

Раніше ми писали, що «Української біржа» та ПФТС порушили ліцензійні умови, тож Нацкомісія може призупинити їхню діяльність та думає над альтернативною новою єдиною біржею.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Руслан Магомедов та член Комісії Ярослав Шляхов розповіли PSM деталі ймовірного відкликання ліцензій у двох найбільших фондових бірж країни УБ та ПФТС. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Тепер же про створення нової фондової біржі в Україні заговорили у МВФ після четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Зокрема в матеріалах фонду йдеться, що українська влада розглядає можливість створення нової фондової біржі для подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій. Головна причина — найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал.

Що планується

У МВФ зазначають, що капітал для нової біржі у розмірі близько $0,5 млн буде частково надано державними банками (30%), а інша частина — із приватних джерел, включно з міжнародними фінансовими інститутами (МФІ).

На частку ПФТС припадає 68% обсягу торгів, а бажання створити нову біржу пояснюється метою захистити функціонування вторинного ринку державних облігацій та інших інструментів.

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Також в оновленому меморандумі йдеться, що НКЦПФР, Нацбанк і Мінфін у консультації з МВФ та іншими МФІ запропонували пріоритетні заходи із поліпшення інфраструктури ринку капіталу. На першому етапі НКЦПФР затвердить постанову НБУ, що дозволяє регулятору розширити його наявний лінк із Clearstream до кінця липня 2024 року. Це полегшить доступ іноземного капіталу до муніципальних облігацій та інших боргових інструментів, пов’язаних із відновленням України.

На другому етапі НКЦПФР, Національний депозитарій (НДУ) і НБУ за технічного сприяння МВФ повинні будуть встановити прямий зв’язок між НДУ та іноземними центральними депозитаріями до кінця липня 2025 року. Завдяки цьому вдасться розширити доступ іноземних інвесторів до більшого спектра інструментів і ринків. До кінця серпня 2024 року НБУ, НКЦПФР і Мінфін запропонує подальші заходи, спрямовані на поліпшення інфраструктури ринку капіталу.

Нагадаємо, в Міжнародному валютному фонді (МВФ) наголошують, що Україні потрібно й надалі мобілізувати внутрішні доходи, зокрема коштом податків. Детально ці питання підійматимуться під час наступного перегляду кредитної програми.

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За матеріалами Інтерфакс-Україна