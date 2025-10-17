Fullset Blockchain Conference 2025 збирає Web3-лідерів у Києві для дня нетворкінгу, інновацій та колаборацій

Більше ніж 2000 Web3-білдерів, засновників стартапів, інвесторів і новачків зберуться 1 листопада у самому серці Києва, щоб знайомитися, співпрацювати та запускати нову хвилю блокчейн-проєктів

Fullset Blockchain Conference 2025 проходитиме в КВЦ «Парковий» 1 листопада 2025 року. Подія збере учасників глобальної екосистеми блокчейну на цілий день високорівневих дискусій, колаборацій та нетворкінгу.

Конференція стане найнасиченішим днем року для Web3-спільноти. На відміну від традиційних івентів, Web3 конференція Fullset робить акцент на справжніх розмовах, які переростають у довгострокові можливості. Учасників чекають діалоги, здатні стати новими проєктами, партнерствами чи інвестиціями. Cеред спікерів і партнерів конференції — WhiteBIT, CoinTelegraph, ITradingBot, Tapp, TrueScope Ventress, Crystal Intelligence, claimr, Incrypted, BlockControl, Whitepay, ексдиректор з розвитку екосистеми TRON та багато інших.

«У Web3 можливості не з’являються самі по собі — вони народжуються в розмовах. Fullset був створений для того, щоб пришвидшити ці зв’язки між розробниками, інвесторами та засновниками. Наша місія проста: зібрати потрібних людей в одному просторі й дати ідеям масштабуватися в реальні проєкти» — Іван Самойлов, CEO FULLSET Blockchain Conference.

Сцена для лідерів індустрії

Програма об’єднає найвпливовіші голоси у сферах блокчейну, комплаєнсу, геймінгу та інвестицій. Серед підтверджених спікерів:

Євгеній Панченко — в.о. першого заступника начальника Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва (Інтерпол) Національної поліції України

Девід Палмер — Chief Product Officer та співзасновник Pairpoint by Vodafone, платформи IoT та Web3 Digital Asset Broker (DAB), член ради Asia Web3 Alliance

Дейв Юрняк — колишній директор з розвитку екосистеми у Tron, засновник TrueScope Ventures, компанії, що спеціалізується на токенізації реальних активів (RWA)

Дмитро Ясманович — Compliance Services Lead у Hacken

Євген Пронін — Managing Partner у Pronin & Partners

Костянтин Коган — партнер і CEO TDX, співзасновник BullPerks і GamesPad, автор подкасту Holistic Investment with Constantin Kogan та колишній керівний директор Wave Financial з активами під управлінням $1,5 млрд

Максим Родіонов — CTO та співзасновник платформи Claimr, колишній технічний директор Ubisoft і співзасновник HMSTRS з понад 10 роками досвіду у впровадженні інновацій у геймінгу та Web3

Іван Павловський — CEO та співзасновник Incrypted

Вадим Бурлаков — Business developer у Crystal Intelligence

Юрій Ковальчук — співзасновник і CEO BlockControl Blockchain Educator у SET University і технічний радник в Anyone Protocol

Ростислав Дюк — Голова Правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній

Ліза Філарді — PR Lead у Cointelegraph

В’ячеслав Яровіков — венчурний аналітик та Web3-builder Ex-Operations Lead у ICP HUB Ukraine

Нік Смогоржевський — CIO Solus Group

Разом ці спікери охоплять ключові напрями розвитку Web3 — від регуляції та комплаєнсу до інновацій у геймінгу, від токенізації реальних активів до нових інвестиційних стратегій.

Читайте також: Як змінився ринок фінансових послуг у вересні 2025 — НБУ

10 годин Web3-екшену

Програма конференції побудована так, щоб дати максимум цінності за один день. На учасників чекають:

Панелі про інфраструктуру блокчейну , майбутнє Web3-проєктів, DeFi, GameFi та AI.

, майбутнє Web3-проєктів, DeFi, GameFi та AI. Open Talks — відверті розмови експертів без слайдів і фільтрів.

— відверті розмови експертів без слайдів і фільтрів. Години нетворкінгу для безмежних знайомств і розмов.

для безмежних знайомств і розмов. Афтепаті з DJ-сетом та неформальними дискусіями до ночі.

За тиждень до конференції учасники отримають доступ до застосунку, в якому зможуть створювати івенти, публікувати пости, знаходити корисні контакти (а також додавати власні — навіть не з тих, хто брав участь в конференції) та заробляти токени. За допомогою цих токенів можна придбати VIP-доступ до застосунку або обміняти їх на іншу криптовалюту після лістингу. Застосунок працюватиме навіть після івенту.

Окрім головної програми, під час Fullset Blockchain Conference відбудеться благодійний аукціон-збір на медичний автомобіль для Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Військові цієї бригади щодня проявляють мужність і відвагу, боронячи Україну на передовій та тримаючи рубежі на сході. Учасники конференції зможуть долучитися до ініціативи та підтримати тих, хто щодня захищає країну.

Ярослав Калиниченко, CEO агенції Generis, маркетингового партнера Fullset Blockchain Conference 2025:

«Web3 тримається на спільноті, а спільнота тримається на зв’язках. Fullset створює простір, де розмови перетворюються на довготривалі можливості. Йдеться не про одноденний хайп, а про мережі, які рухають індустрію вперед».

Blockchain конференція Fullset Київ 2025 — це matching engine для тих, хто прагне творити майбутнє Web3 разом, із необмеженим нетворкінгом, якісними діалогами з лідерами ринку, спільнотою, що продовжує взаємодію й після конференції та атмосферою дії, де одна розмова може стати новою ідеєю чи партнерством.

Квитки на Web3 маркетинг конференцію в Україні вже доступні за посиланням. Учасники можуть обрати Regular або VIP пакети. VIP-квитки передбачають додаткові переваги: доступ до лаунжу, необмежені напої та кейтеринг, швидку реєстрацію та місця у перших рядах.

