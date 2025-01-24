Хто з українських мереж відкрив найбільше закладів за 2024 рік — дослідження Poster

Компанії Poster та «Реве та стогне ресторатор» провели дослідження та дізналися, які українські мережі відкрили найбільше закладів минулого року

Про це «Реве та стогне ресторатор» написав у своєму Telegram.

За результатами опитування найбільше нових закладів зʼявилося у мережі PizzaDay — 81. «Галя Балувана» на другому місці в рейтингу з 70 відкритими локаціями в Україні. Також компанія продовжує розвивати інші проєкти: заклади Gabar (9 нових локацій), польську франшизу Wesola Pani (40 нових локацій) та MultiCook закордоном (150 нових локацій).

3 місце займає мережа «Файні люди» (53 нових локації), четверте розділили EDES та I Love Kebab (по 33 заклади).

Запорізька мережа кав’ярень CoffeeArt на 5 місці з 26 новими локаціями. Власники відкрили й інші проєкти: Rubimjarim — 7 нових закладів, Mlyny — 2 нових заклади, Mavra — 1 новий заклад.

Далі йде Київська шаурма №1 (25), Сімейна пекарня — 24 та Vanil — 23 нових заклади.

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Lviv Croissants зайняли 9 місце з 22 новими ресторанами. Ще компанія відкрила по одному закладу в Польщі, Словаччині, Чехії та США. У 2024 році Lviv Croissants були більше зосереджені на міжнародній експансії, тому кількість локацій відкритих в Україні нижча, ніж зазвичай.

Закриває десятку лідерів мережа Foodie Space з 14 новими закладами.

Також варто згадати деякі відомі мережі, які не потрапили до топ-10, але мали досить плідний рік.

Gastrofamily у 2024 році відкрили 9 нових закладів: 7 в Україні та 2 в Польщі. Рік розпочався з відкриття ресторану «Барсук» у Києві на Лук’янівці. Згодом додалося 6 барів «Білий Налив» у Білій Церкві, Луцьку, Рівному, Ірпені та два у столиці. У Польщі відкрили два нових заклади — у Варшаві та Гданську.

McDonald’s у 2024 році відкрив в Україні 8 нових ресторанів, перевищивши заплановану кількість на два заклади. Нові ресторани з’явилися в Чернівцях, Одесі, Львові, Боярці, Ковелі, Вінниці та два у Києві. Компанія інвестувала у ці проєкти $29 млн.

«Чорноморка» за рік розширила мережу на 10 закладів: 5 в Україні, 4 у Європі та 1 ресторан нового формату під назвою «Устриці та Гуси» в Європі.

Нагадаємо, що співзасновниця «Галі Балуваної» відкрила новий заклад. Вона наголосила, що сімейна чебуречна «Ціберек» також буде працювати за форматом франшизи.

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