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У США відкрився перший заклад франшизи співзасновника «Галі Балуваної»

09.01.2025 14:00
Ольга Деркач
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У Лос-Анджелесі (США) відкрили перший заклад від співзасновника «Галі Балуваної» Володимира Матвійчука — MULTIBAR

У США відкрився перший заклад франшизи співзасновника «Галі Балуваної»

У США відкрився перший заклад франшизи співзасновника «Галі Балуваної» Фото: facebook: MULTI COOK franchise

Про це повідомляє MULTI COOK franchise на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, ми з великим задоволенням оголошуємо, що ми відкрилися. Ви так довго чекали, і тепер ваші улюблені українські продукти доступні в Лос-Анджелес», — йдеться в пості.

Заклад знаходиться за адресою: 5466 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036, USA.

Клієнти зможуть насолодитися смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших. Крім того, заклад проводить спеціальну дегустацію страв.

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За інформацією на офіційному сайті компанії, MULTIBAR — це інноваційний напрям швидкого харчування з українською душею, але з гастрономією найпопулярніших кухонь світу. У 2022 році ідея масштабувати бізнес напівфабрикатів від бренду «Галя Балувана» вийшла у світ під назвою MULTІ СООК. Сьогодні під брендом MULTI COOK працює понад 250 магазинів у 26 країнах світу, і мережа продовжує активно розширювати свою географію. Водночас зростаючі потреби та вимоги покупців спонукали засновника бренду, Володимира Матвійчука, впровадити новий підхід — пропонувати не лише напівфабрикати, а й готові страви.

Як зазначає Володимир Матвійчук, партнери MULTI COOK отримують повну підтримку на всіх етапах створення та запуску фастфуду під брендом MULTIBAR. Це включає доступ до широкого асортименту продукції: кондитерських виробів, соусів, салатів, морозива, піци та готових страв.

Нагадаємо, що співвласник «Галі Балуваної» Володимир Матвійчук хоче створити найбільшу в Україні мережу фастфудів. В його планах відкрити 2000 закладів GABAR по всій Україні.

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Рубрики: СвітНовиниБізнесСША
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