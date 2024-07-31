Співвласник «Галі Балуваної» планує відкрити найбільшу мережу фастфудів в Україні

Співвласник «Галі Балуваної» Володимир Матвійчук хоче створити найбільшу в Україні мережу фастфудів. В його планах відкрити 2000 закладів GABAR по всій Україні

Про це він розповів в інтерв’ю RAU.

За даними Forbes, у 2023 році найбільшою мережею ресторанів в Україні були «Львівські круасани», що налічували 153 заклади. Серед менших закладів варто виділити WOG Cafe, які мали 342 точки на автозаправних станціях.

Наразі один заклад працює в Луцьку. Згодом планується відкриття ще 5 точок, а в інших містах GABAR відкриватиметься по франшизі.

«Цей варіант ідеально підійде для наших партнерів, які вже мають магазини «Галя Балувана». Завдяки наявності власного виробництва, вони зможуть швидко і з мінімальними вкладеннями відкрити GABAR», — говорить Матвійчук.

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Він додав, що вже є 5 нових франчайзі в різних містах України, і ще 10, які вже співпрацювали з мережею.

«Один партнер — з Одеси, він вже на етапі ремонту. Два партнери — з Тернополя. Один з них – власник мережі супермаркетів, і планує відкриття GABAR в своїх магазинах. Другий — ресторатор, який хоче побудувати мережу гастробарів міні-формату. Ще один — з Рівного, футбольний клуб Верес. Для них розробляємо спеціальний формат GABAR, оскільки він розрахований як на харчування працівників ФК і футболістів, так і на пересічних відвідувачів. Також є ще один партнер у Рівному, і один — у Києві», — зазначає Матвійчук.

Також він говорить, що планує, щоб заклади зʼявилися в невеличких містах, куди не підуть великі гравці ринку.

«Я хочу побудувати національну всеукраїнську мережу фастфуд, якої в країні немає, тому ніша вільна, зайти і в невеличкі міста, куди міжнародні гравці ніколи не підуть — від 5000 населення», — зазначає співвласник «Галі Балуваної».

Для нових партнерів паушальний внесок складає 9000 євро: це оплата роботи по навчанню та відкриття кухні та закладу. Невдовзі планується збільшення суми внеску до 15 000 євро. Внесок за другий і кожен наступний ресторан — 500 євро. Роялті — 50 євро на місяць за кожен заклад.

Нагадаємо, що «Галя Балувана» вийшла на ринок ще однієї країни Європи. Латвія стала третьою країною, куди українська компанія «Галя Балувана» вийшла під брендом Wesoła Pani.

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