close-btn
PaySpaceMagazine

Співвласник «Галі Балуваної» планує відкрити найбільшу мережу фастфудів в Україні

31.07.2024 11:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Співвласник «Галі Балуваної» Володимир Матвійчук хоче створити найбільшу в Україні мережу фастфудів. В його планах відкрити 2000 закладів GABAR по всій Україні

Співвласник «Галі Балуваної» планує відкрити найбільшу мережу фастфудів в Україні

Співвласник «Галі Балуваної» планує відкрити найбільшу мережу фастфудів в Україні Фото: gabar.com.ua

Про це він розповів в інтерв’ю RAU.

За даними Forbes, у 2023 році найбільшою мережею ресторанів в Україні були «Львівські круасани», що налічували 153 заклади. Серед менших закладів варто виділити WOG Cafe, які мали 342 точки на автозаправних станціях.

Наразі один заклад працює в Луцьку. Згодом планується відкриття ще 5 точок, а в інших містах GABAR відкриватиметься по франшизі.

«Цей варіант ідеально підійде для наших партнерів, які вже мають магазини «Галя Балувана». Завдяки наявності власного виробництва, вони зможуть швидко і з мінімальними вкладеннями відкрити GABAR», — говорить Матвійчук.

Цікаве по темі: «Закордонна франшиза — гарний спосіб підтримати наявний бізнес в Україні» — Алла Теліга, співзасновниця мереж «Галя Балувана» та Wesoła Pani, про те, як вийти на міжнародний ринок

Він додав, що вже є 5 нових франчайзі в різних містах України, і ще 10, які вже співпрацювали з мережею.

«Один партнер — з Одеси, він вже на етапі ремонту. Два партнери — з Тернополя. Один з них – власник мережі супермаркетів, і планує відкриття GABAR в своїх магазинах. Другий — ресторатор, який хоче побудувати мережу гастробарів міні-формату. Ще один — з Рівного, футбольний клуб Верес. Для них розробляємо спеціальний формат GABAR, оскільки він розрахований як на харчування працівників ФК і футболістів, так і на пересічних відвідувачів. Також є ще один партнер у Рівному, і один — у Києві», — зазначає Матвійчук.

Також він говорить, що планує, щоб заклади зʼявилися в невеличких містах, куди не підуть великі гравці ринку.

«Я хочу побудувати національну всеукраїнську мережу фастфуд, якої в країні немає, тому ніша вільна, зайти і в невеличкі міста, куди міжнародні гравці ніколи не підуть — від 5000 населення», — зазначає співвласник «Галі Балуваної».

Для нових партнерів паушальний внесок складає 9000 євро: це оплата роботи по навчанню та відкриття кухні та закладу. Невдовзі планується збільшення суми внеску до 15 000 євро. Внесок за другий і кожен наступний ресторан — 500 євро. Роялті — 50 євро на місяць за кожен заклад.

Нагадаємо, що «Галя Балувана» вийшла на ринок ще однієї країни Європи. Латвія стала третьою країною, куди українська компанія «Галя Балувана» вийшла під брендом Wesoła Pani.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Крах США почнеться в Каліфорнії — Роберт Кійосакі

Перспективи розвитку ринку віртуальних активів та блокчейну в Україні

Українські банки очікують припливу коштів клієнтів — НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Стало відомо, хто стане директором з розвитку бізнесу у Київстар 30.07.2024

Стало відомо, хто стане директором з розвитку бізнесу у Київстар
Як побудувати ефективний маркетинг для банків та страхових компаній: інсайти від Netpeak 30.07.2024

Як побудувати ефективний маркетинг для банків та страхових компаній: інсайти від Netpeak
Як працюватиме бронювання від мобілізації з 1 серпня: список нововведень 30.07.2024

Як працюватиме бронювання від мобілізації з 1 серпня: список нововведень
Tet продовжив безплатний доступ до хмарних ресурсів для українського бізнесу 30.07.2024

Tet продовжив безплатний доступ до хмарних ресурсів для українського бізнесу
Перспективи розвитку ринку віртуальних активів та блокчейну в Україні 30.07.2024

Перспективи розвитку ринку віртуальних активів та блокчейну в Україні
В Україні хочуть змінити систему класифікації підприємництва 30.07.2024

В Україні хочуть змінити систему класифікації підприємництва
Вибір редакції
Всі
Перспективи розвитку ринку віртуальних активів та блокчейну в Україні
ТОП статей 30.07.2024

Перспективи розвитку ринку віртуальних активів та блокчейну в Україні

 Як масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід: репортаж із найбільшої події року на платіжному ринку TechFin Expert Summit 2024
ТОП статей 29.07.2024

Як масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід: репортаж із найбільшої події року на платіжному ринку TechFin Expert Summit 2024
Останні новини
Сьогодні  13:00

SEC виключає Solana зі списку цінних паперів

 Сьогодні  12:20

Де в Україні найбільше боржників за комуналку — Опендатабот

 Сьогодні  11:40

В сервісах Microsoft був новий глобальний збій: що сталось

 Сьогодні  11:20

Біткоїн демонструє надмірну волатильність: причини

 Сьогодні  11:00

Співвласник «Галі Балуваної» планує відкрити найбільшу мережу фастфудів в Україні

 Сьогодні  10:20

В Україні створять електронне правосуддя коштом іноземних партнерів

 Сьогодні  9:40

Рада перегляне програму єВідновлення: що змінять

 Всі новини
credit link image