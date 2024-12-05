Співзасновниця «Галі Балуваної» відкрила новий заклад

Співзасновниця «Галі Балуваної» Алла Теліга відкрила новий заклад у Луцьку — чебуречну «Ціберек»

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Це наче День народження — стільки слів привітання, обіймів, щирої радості! Ми відкривали «Ціберек» три дні. І це було дуже емоційно — зворушливо, хвилююче, часом із неочікуваними викликами, — написала Теліга. — Цей проєкт дуже важливий для мене, адже я відзначаю своє повернення в HoReCa, з якої я починала свій підприємницький шлях».

Вона наголосила, що сімейна чебуречна «Ціберек» також буде працювати за форматом франшизи.

Цікаве по темі: «Закордонна франшиза — гарний спосіб підтримати наявний бізнес в Україні» — Алла Теліга, співзасновниця мереж «Галя Балувана» та Wesoła Pani, про те, як вийти на міжнародний ринок

«Я вже бачу, як тут почало вирувати життя. Заклад працює, люди приходять — з друзями, дітьми, батьками, домашніми улюбленцями, — пише Теліга. — За пів години з відкриття пролунала тривога — це нечасто буває в Луцьку. І докрутило хвилювання до найвищої точки. Та зрештою ми видихнули і як тільки змогли, знову стали до роботи. Досі хвилююся. Та бачу, що ми змогли створити саме ту атмосферу, яку я хотіла — тепла, затишку і радості від зустрічі з близькими людьми».

Меню для чебуречної «Ціберек» створювали Алла Теліга, авторка всіх рецептів для мережі «Галя Балувана», та шеф-кухар Владислав Цимбалюк, фіналіст третього сезону «Мастер Шеф Професіонали».

Нагадаємо, що співвласник «Галі Балуваної» планує відкрити найбільшу мережу фастфудів в Україні. Володимир Матвійчук хоче створити найбільшу в Україні мережу фастфудів. В його планах відкрити 2000 закладів GABAR по всій Україні.

Раніше ми писали, що Латвія стала третьою країною, куди українська компанія «Галя Балувана» вийшла під брендом Wesoła Pani. З 2023 року компанія припинила доєднувати нових франчайзі до української мережі. Натомість кожен зі співзасновників розвиває власні проєкти.

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