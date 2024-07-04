Мережа KFC відкрила ювілейний заклад в Україні

Мережа фастфуд ресторанів KFC відкрила ювілейний 60-й заклад

Новий ресторан відкрив свої двері у Гостомелі, йдеться в повідомленні компанії на Facebook.

«Світлий, просторий і такий яскравий, — пишуть у KFC. — Ну і звичайно з KFC Drive».

Адреса нового закладу Гостомельске шосе,1.

«Дякуємо нашим гостям за любов та довіру! Віримо у світле майбутнє країни! Розвиваємо американський бренд з українською душею», — додали в KFC.

Kentucky Fried Chicken (KFC) — американська мережа ресторанів швидкого харчування, яка спеціалізується на стравах із курятини. Заснована в 1952 році Гарландом Сандерсом під назвою Kentucky Fried Chicken, у 1991 бренд скоротив свою назву до KFC. З 1997 року мережа належить великій ресторанній компанії Yum! Brands, що також володіє такими брендами, як Pizza Hut і Taco Bell. Сьогодні KFC представлена в Україні та понад 110 країнах світу, маючи більше 16 000 точок, які щодня обслуговують близько 12 мільйонів клієнтів.

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За словами менеджерів KFC, основною конкурентною перевагою компанії є свіже охолоджене куряче м’ясо, яке постачається виключно локальними постачальниками. Основу меню KFC складають два смаки: оригінальний «11 спецій і трав» і гострий Hot and Spicy. Меню зосереджене на стравах із курятини, приготованих за цим рецептом.

Рецепт «11 трав і спецій», за яким готуються курячі страви KFC, є секретним. Оригінальна рецептура панірування курки тримається в таємниці вже багато років і відома лише декільком співробітникам компанії KFC.

Нагадаємо, що українська мережа Lviv Croissants відкрила свій перший заклад у Словаччині. Франчайзі став українець, який вже багато років живе у країні і має досвід у ресторанному бізнесі. Lviv Croissants вийшла на європейський ринок восени 2022 року. Перший заклад за межами України відкрився у польському місті Згожелець. На даний момент мережа має 11 ресторанів у Польщі.

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Додаткові джерела: Wikipedia.