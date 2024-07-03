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2 криптовалюти, яких слід уникати цього тижня

03.07.2024 21:00
Ольга Деркач
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Дві криптовалюти потрапили в заголовки новин за останні 24 години і знаходяться в тренді з домінуючим негативним настроєм

2 криптовалюти, яких слід уникати цього тижня

2 криптовалюти, яких слід уникати цього тижня Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Зокрема, криптовалютним інвесторам слід уникати Polkadot (DOT) і Bittensor (TAO) на цьому тижні на тлі страху, невизначеності і сумнівів (FUD), що насуваються.

В цілому, ринок криптовалют зазнає втрат після падіння Біткоїна (BTC). Це може вплинути на всю екосистему, зокрема на ці два проєкти, які нещодавно зіткнулися з суперечками та негативними новинами.

Bittensor (TAO)

Слід зазначити, що блокчейн Bittensor зазнав серйозного порушення безпеки 3 липня. Зловмисники вивели з гаманців користувачів токени TAO на суму $8 млн. Команда довільно зупинила всі транзакції в мережі, щоб локалізувати експлойт.

Основні учасники Bittensor запевнили користувачів, що вживають заходів для запобігання подальшим інцидентам. Вони поставили ланцюжок на паузу, перевівши його в «безпечний режим», щоб дослідити природу атаки.

Це одностороннє рішення і демонстрація контролю над блокчейном викликали критику в спільноті, підкресливши проблеми з централізацією.

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Крім того, це порушення безпеки викликало занепокоєння щодо вразливості проєкту. Інвестори мають з обережністю ставитися до TAO в найближчі тижні, оскільки з’являються сумніви, а хакери можуть скинути токени, що завдасть шкоди ціні.

Наразі 48,78% всіх згадок про Bittensor в соціальних мережах стосуються негативних настроїв.

Polkadot (DOT)

Тим часом, Polkadot стикається з критикою за свої нещодавні витрати, що викликає занепокоєння щодо її фінансової стабільності. Фінансовий звіт компанії показує, що за перше півріччя 2024 року компанія витратила $87 млн.

Понад 42% цих витрат пішло на інформаційно-просвітницьку діяльність, включаючи партнерство з впливовими особами та спонсорство. Доходи Polkadot значно зменшилися, впавши з 414 291 DOT до 171 696 DOT.

Томмі Ененкель припускає, що у компанії залишилося близько двох років діяльності. Генеральний директор Фабіан Гомпф заперечує ці твердження, заявляючи, що кошти не закінчаться.

Венчурний капіталіст Адам Кокран описує витрати Polkadot на просвітницьку діяльність як «підпалювання грошей у вогні». Фінансові рішення компанії викликали дебати про її майбутню стійкість та розподіл ресурсів.

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