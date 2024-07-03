Деякі вибухи на Сонці мають руйнівний вплив на Землю: що з'ясували вчені

Рідкісні вибухи на Сонці, що стаються раз на тисячу років, та слабке магнітне поле смертельно небезпечні для нашої планети

Деякі сонячні бурі можуть чинити набагато більш руйнівний вплив на Землю. Ці події відомі як протонні шторми, які виникають на планети, коли із Сонця під час вибуху виривається потужний потік протонів.

Дослідження вчених свідчить, що приблизно кожні 1000 років на Землі виникають сильні протонні шторми. Вони можуть сильно пошкодити озоновий шар і викликати значне збільшення рівня ультрафіолетового випромінювання на поверхні планети.

Магнітне поле Землі захищає планету від потоків сонячних частинок і сильного випромінювання Сонця. Як з’ясували геологи, на Землі були періоди, які тривали сотні й тисячі років, коли магнітне поле було надзвичайно слабким. Якби в Землі зникло глобальне магнітне поле, то планета втратила б значну частину своєї атмосфери, як це сталося з Марсом.

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Що таке протонні шторми та чому вони такі небезпечні

З атмосфери Сонця постійно виходить сонячний вітер, тобто потік електронів і протонів. Але з поверхні світила вириваються протони у вигляді сонячних частинок, які часто пов’язані з появою спалахів на нашій зірці. Протони мають більшу масу, ніж електрони і несуть більше енергії, тому вони можуть проникати глибше в атмосферу Землі, викликаючи слабкі протонні шторми.

Але протягом усієї історії існування планети відбувалися набагато сильніші протонні шторми. Деякі з них були в 1000 разів сильнішими за звичайні подібні події. Як показують історичні дані, такі події на Землі виникають приблизно раз на 1000 років. Востаннє це сталося приблизно в 993 році нашої ери, пише ScienceAlert.

Автори дослідження за допомогою моделювання встановили, що протонні шторми можуть запустити серію хімічних реакцій у верхніх шарах атмосфери Землі, які призведуть до виснаження озонового шару. Озон поглинає шкідливе ультрафіолетове випромінювання Сонця, яке може зашкодити очам, а також спричинити рак шкіри та пошкодити ДНК.

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Якщо ж протонний шторм виникає в період, коли магнітне поле Землі є слабким, то це призводить до пошкодження озонового шару, яке триває 6 років. При цьому рівень ультрафіолетового випромінювання зростає на 25%, а швидкість пошкодження ДНК збільшується на 50%.

Учені вважають, що деякі протонні шторми можуть призвести до зникнення цілих популяцій живих істот на Землі. Наприклад, 42 тисячі років настав період слабкого магнітного поля, який тривав 1000 років, і в цей час також виникали протонні шторми. Саме тоді зникли неандертальці в Європі та гігантські сумчасті тварини в Австралії.

Нагадаємо, у новому дослідженні було зроблено приголомшливе відкриття — вітри, що протікають в атмосфері Землі, повʼязані з течіями у космосі. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Фокус