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Учені виявили, що вітри на Землі пов’язані з космічними явищами

27.06.2024 20:30
Ольга Деркач
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У новому дослідженні було зроблено приголомшливе відкриття — вітри, що протікають в атмосфері Землі, повʼязані з течіями у космосі

Учені виявили, що вітри на Землі пов'язані з космічними явищами

Учені виявили, що вітри на Землі пов’язані з космічними явищами Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

На думку команди дослідників з Університету Ростока в Німеччині та Університету Кюсю в Японії, нове відкриття може допомогти нам краще зрозуміти екологічні системи, які циркулюють навколо Землі. Це також може покращити космічні та земні прогнози погоди.

При згадуванні звʼязку з космосом, мається на увазі термосфера, приблизно 80-550 кілометрів над рівнем моря. Це не космічний простір, але саме там обертається Міжнародна космічна станція і більшість супутників, і саме там формуються полярні сяйва.

Шар розсіяних газів знаходиться над нижньою атмосферою Землі, що складається з тропосфери (від поверхні до висоти близько 12 кілометрів) і стратосфери (це шар між тропосферою і термосферою).

У вихорі вітрів присутні більші статистичні закономірності, які можуть бути використані вченими для з’ясування глибинної механіки метеорології.

До цього часу структура термосфери залишалася в основному недослідженою. У нових дослідженнях були виявлені закономірності, які відображають подібні структури, що були знайдені набагато нижче.

«Це означає, що і термосфера, і тропосфера — незважаючи на різко відмінний склад і динаміку атмосфери — підпорядковуються одним і тим же фізичним законам, — сказав вчений-космолог Хуейсін Лю з Університету Кюсю. — Те, як енергія тече і розсіюється в цих двох регіонах, дуже схоже».

Для того, щоб дійти висновків, команда проаналізувала перехресні вітри в термосфері, використовуючи супутникові дані з міні-супутника Challenging Minisatellite Payload і дослідника гравітаційного поля і стаціонарної циркуляції океану Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer.

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У своєму аналізі дослідники використовували структурні функції третього порядку, які є статистичними інструментами, що допомагають виявити закономірності у вітрах і турбулентності.

Дослідники помітили, що хоча в кожному шарі атмосфери існують різні умови, багато «правил» залишаються однаковими.

Також було помічено, що тенденція вітрів кружляти в одному напрямку була однаковою і в термосфері, і в нижніх шарах атмосфери: проти годинникової стрілки в Північній півкулі та за годинниковою стрілкою в Південній півкулі.

«Це свідчить про те, що в основі великомасштабної турбулентності можуть лежати схожі механізми, – стверджують дослідники. — Подібно до прогнозування атмосферної погоди, розуміння розподілу енергії в термосфері є життєво важливим для поглиблення нашого розуміння космічної динаміки».

Ми ще багато чого не розуміємо в динаміці навколокосмічної атмосфери, і важливо заповнити ці прогалини в наших знаннях: частини атмосфери, розташовані ближче до космосу, більш сприйнятливі до таких явищ, як сонячні бурі, і нам потрібно знати про будь-які потенційні небезпеки заздалегідь.

Тепер ми знаємо, що принаймні у випадку турбулентності зміни в атмосфері Землі можуть тісно пов’язуватися зі змінами в космосі.

Учені сподіваються, що ці висновки можуть бути використані для поліпшення прогнозування космічної погоди і забезпечення постійної функціональності і безпеки супутникових технологій, необхідних для повсякденного життя.

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Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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