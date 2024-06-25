Вчені знайшли три екзопланети, де можуть бути умови для життя

Астрономи виявили кілька екзопланет навколо сусідньої зірки, потенційно придатних для існування життя

Три потенційні екзопланети «суперземлі», що обертаються навколо відносно близької помаранчевої карликової зірки HD 48498, розташованої приблизно в 55 світлових роках від Землі. Відкриття зробила міжнародна група вчених під керівництвом Швета Далал з Університету Ексетера (Велика Британія).

Ці планети обертаються навколо зірки-господаря за 7, 38 і 151 земний день відповідно. При цьому найвіддаленіша екзопланета-кандидат знаходиться в зоні проживання своєї господарської зірки, де умови можуть дозволяти існувати рідкій воді без кипіння або замерзання. Цей регіон, який часто називають «зоною Золотовласки», вважається ідеальним для потенційної підтримки життя.

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«Відкриття цієї Суперземлі в зоні життя навколо помаранчевої зірки є захоплюючим кроком вперед у наших пошуках придатних для життя планет навколо зірок сонячного типу», — зазначає доктор Далал.

Важливість цього відкриття також в тому, що ця зірка дещо схожа на наше Сонце та являє собою найближчу планетарну систему, яка містить суперземлю в зоні життя навколо сонцеподібної зірки. Потенційні суперземлі – це планети з масою більше Землі, але значно меншою, ніж у крижаних гігантів Сонячної системи — Урану і Нептуна.

Команда припускає, що близькість зірки в поєднанні зі сприятливою орбітою найдальшої планети робить цю систему перспективною ціллю для майбутніх висококонтрастних прямих зображень і спектроскопічних досліджень високої роздільної здатності.

Нагадаємо, вчені NASA створили передовий квантовий технологічний інструмент для пошуку «водних світів», які, ймовірно, ховаються в нашій Сонячній системі.

Присутність води в різних формах у нашому космічному сусідстві є одним з найбільш інтригуючих аспектів космосу. Проте вчених цікавить не лише існування води, але й потенціал рідкої води як середовища для життя за межами Землі.

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За матеріалами Phys.org