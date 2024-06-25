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Вчені знайшли три екзопланети, де можуть бути умови для життя

25.06.2024 21:00
Дарія Шуть
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Астрономи виявили кілька екзопланет навколо сусідньої зірки, потенційно придатних для існування життя

Вчені знайшли три екзопланети, де можуть бути умови для життя

Фото: freepik.com

Три потенційні екзопланети «суперземлі», що обертаються навколо відносно близької помаранчевої карликової зірки HD 48498, розташованої приблизно в 55 світлових роках від Землі. Відкриття зробила міжнародна група вчених під керівництвом Швета Далал з Університету Ексетера (Велика Британія).

Ці планети обертаються навколо зірки-господаря за 7, 38 і 151 земний день відповідно. При цьому найвіддаленіша екзопланета-кандидат знаходиться в зоні проживання своєї господарської зірки, де умови можуть дозволяти існувати рідкій воді без кипіння або замерзання. Цей регіон, який часто називають «зоною Золотовласки», вважається ідеальним для потенційної підтримки життя.

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«Відкриття цієї Суперземлі в зоні життя навколо помаранчевої зірки є захоплюючим кроком вперед у наших пошуках придатних для життя планет навколо зірок сонячного типу», — зазначає доктор Далал.

Важливість цього відкриття також в тому, що ця зірка дещо схожа на наше Сонце та являє собою найближчу планетарну систему, яка містить суперземлю в зоні життя навколо сонцеподібної зірки. Потенційні суперземлі – це планети з масою більше Землі, але значно меншою, ніж у крижаних гігантів Сонячної системи — Урану і Нептуна.

Команда припускає, що близькість зірки в поєднанні зі сприятливою орбітою найдальшої планети робить цю систему перспективною ціллю для майбутніх висококонтрастних прямих зображень і спектроскопічних досліджень високої роздільної здатності.

Нагадаємо, вчені NASA створили передовий квантовий технологічний інструмент для пошуку «водних світів», які, ймовірно, ховаються в нашій Сонячній системі.

Присутність води в різних формах у нашому космічному сусідстві є одним з найбільш інтригуючих аспектів космосу. Проте вчених цікавить не лише існування води, але й потенціал рідкої води як середовища для життя за межами Землі.

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За матеріалами Phys.org

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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