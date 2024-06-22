З'ясовано причину льодовикових періодів на Землі

Вчені вже багато років намагаються розгадати причини льодовикових періодів, що відбувалися на Землі. Нове дослідження висуває сміливу гіпотезу: вони могли бути спричинені зіткненням Сонячної системи з міжзоряною хмарою

Близько 2 мільйони років тому Земля вступила в епоху, багату на льодовикові періоди, яка тривала до 12 000 років тому. Досі вважалося, що ці періоди були викликані внутрішніми факторами, такими як зміна нахилу або обертання планети, рух літосферних плит, вулканічна активність або високий рівень вуглекислого газу в атмосфері.

Проте автори нового дослідження припускають, що Земля охолонула не через внутрішні зміни, а внаслідок зовнішнього впливу.

Астрофізики виявили докази, що 2 мільйони років тому Сонячна система зіткнулася з дуже щільною міжзоряною хмарою. Ця хмара вплинула на геліосферу — гігантську плазмову бульбашку, яка оточує Сонце і захищає Землю від шкідливого галактичного випромінювання.

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Вчені припускають, що зіткнення з міжзоряною хмарою стиснуло геліосферу, тимчасово залишивши Землю та інші планети Сонячної системи без її захисту. Це, на їхню думку, спричинило значне охолодження клімату на планеті.

Астрофізики зазначають, що рух Сонця у космосі може суттєво впливати на хімічний склад атмосфери нашої планети. Щоб підтвердити цю гіпотезу, вони застосували комп’ютерне моделювання, щоб відтворити розташування Сонця, геліосфери та декількох щільних міжзоряних хмар того часу.

Результати показали, що зіткнення однієї з цих хмар з геліосферою могло призвести до того, що Земля опинилася під впливом міжзоряного середовища, багатого на різні хімічні елементи, включаючи залізо та плутоній.

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Ця гіпотеза узгоджується з геологічними даними, які вказують на підвищений вміст ізотопів заліза-60 та плутонію-244 в океанах і льодовиках Землі приблизно 2 мільйони років тому.

Науковці відзначають, що подібне зіткнення з міжзоряною хмарою може повторитися через 1-2 мільйони років. Це дослідження відкриває нові горизонти у розумінні льодовикових періодів та ролі космічних факторів у зміні клімату на Землі.

Нагадаємо, учені знайшли ще одну теорію того, як розпочиналися льодовикові періоди на нашій планеті. Згідно з однією з теорій, льодовиковий період міг початися через масове зменшення парникових газів в атмосфері. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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