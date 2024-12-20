McDonald’s тестує новий формат закладів

McDonald’s у тестовому режимі запускає новий формат закладів — без традиційних залів для їжі, орієнтуючись на сучасні запити споживачів. Заклади працюють виключно на замовлення з собою, доставку та обслуговування через McDrive. Наразі такий підхід запроваджують у Лос-Анджелесі, але згодом, за умови позитивних відгуків, такий формат буде географічно розширюватися

Зазначається, що новий формат магазинів покликаний, у першу чергу, привабити клієнтів, які перебувають у дорозі. Пілотна локація орієнтована на обслуговування клієнтів на виїзді з міста, а також на онлайн замовлення, — без вестибюлю чи зони для прийому їжі. Натомість тут є мобільне вікно для видачі замовлень, смуга для автомобілів та шафки McDelivery — функція, яка була протестована лише на міжнародних ринках. Шафки дозволяють водіям доставки швидко забирати замовлення, скорочуючи час очікування для клієнтів.

Цей новий формат є частиною постійних зусиль McDonald’s, спрямованих на збереження конкурентоспроможності у галузі, яка вимагає постійної адаптації до мінливих споживчих уподобань. Магазин був оптимізований для швидкості та зручності та створений для роботи в місцях, де потрібна менша площа — там, де традиційний «МакДональдз» може не поміститися.

Дивлячись у майбутнє, 2025 рік стане вирішальним для успіху в ресторанній індустрії завдяки інноваціям. Цього року McDonald’s продемонстрував позитивні результати завдяки акційним пропозиціям і маркетинговим стратегіям, таким як набір за $5, Chicken Big Mac, колекційний стакан та повернення McRib. Усе це відбулося попри труднощі, які виникли у жовтні через спалах кишкової палички, пов’язаний із нарізаною цибулею в Quarter Pounder.

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Хоча традиційні ресторани McDonald’s із зонами для прийому їжі залишаються основою бізнесу, цей пілотний заклад демонструє, як мережа досліджує нові способи задовольнити зростаючий попит на зручність. Окремо варто зазначити, що McDonald’s займає досить високі позиції за такими показниками, як швидкість, точність і якість обслуговування клієнтів.

Чи буде новий формат поширено на інші локації — точно наразі невідомо. Проте одне зрозуміло: індустрія фастфуду перебуває на порозі змін, і McDonald’s може готуватися очолити ці трансформації.

За словами R.J. Hottovy, керівника аналітичних досліджень компанії Placer.ai, що спеціалізується на аналізі клієнтопотоку, ключову роль у поверненні клієнтів відіграє не лише цінність пропозицій.

«Потрібно постійно пропонувати їм щось унікальне чи нове, щоб вони поверталися знову», — зазначив Hottovy в інтерв’ю для Quartz.

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За матеріалами qz.com.