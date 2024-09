Великі корпоративні крахи: причини, наслідки та уроки для бізнесу

Банкрутства компаній — це не лише про фінансові невдачі, але й про глибокі уроки, які варто засвоїти кожному підприємцю та інвестору. Недооцінка ризиків, відсутність інновацій або неправильний менеджмент можуть призвести до колапсу навіть найбільших корпорацій. Для підприємців це можливість вчитися на чужих помилках і краще планувати власний розвиток. Тож ми зібрали найбільші випадки банкрутства у світ та причини такого колапсу

Банкрутства, як правило, оголюють всі слабкості бізнесу — від поганих стратегічних рішень до невміння адаптуватися до ринкових змін. Для інвесторів — це нагадування, що навіть компанії з успішною історією можуть зазнати краху, а ще це сигнал, що в бізнесі ніколи не можна бути занадто впевненим, і потрібно постійно оцінювати свої ризики та можливості.

Статистика банкрутств компаній може варіюватися залежно від країни, галузі та економічних умов. Проте загальні світові дані свідчать про наступне:

За даними досліджень, приблизно 20% нових компаній зазнають банкрутства протягом першого року після заснування.

зазнають банкрутства протягом першого року після заснування. Протягом перших п’яти років цей показник з більшується до 50% — половина всіх нових компаній зникає з ринку.

— половина всіх нових компаній зникає з ринку. За десять років 70% компаній зазнають банкрутства або припиняють діяльність.

Природа банкрутства

Банкрутство компаній завжди було частиною бізнес-реальності, проте з часом їхні причини та наслідки кардинально змінювалися. На початку 20 століття, коли глобалізація ще не мала такого розмаху, банкрутства часто виникали через локальні економічні кризи, нестачу капіталу або недостатню диверсифікацію бізнесу. Тоді ринки були більш ізольованими, і банкрутство однієї компанії зазвичай мало обмежений вплив на глобальну економіку.

Один із перших відомих випадків банкрутства на початку 20 століття – це крах компанії Pan Electric Company у 1920-х роках, який став першим сигналом, що помилки у менеджменті та погане планування можуть призвести до раптового колапсу навіть у галузях, що швидко зростають. У той час банкрутства сприймалися як природний етап у світі бізнесу, але це було ще до того, як великі корпорації почали впливати на світову економіку.

Коли 1929 року світ охопила так звана Велика депресія, масові банкрутства компаній зруйнували цілі галузі. Це було перше масштабне банкрутство, що зачепило не лише бізнес, але й життя мільйонів людей. Причиною цього стало неспроможність компаній адаптуватися до різкого падіння попиту та фінансових труднощів.

З роками, у другій половині 20 століття, технології, глобалізація та складніші фінансові системи змусили компанії шукати нові стратегії для виживання. Однак навіть у такому мінливому світі великі корпорації почали падати, як доміно. Зокрема, Enron, яка колись вважалася лідером на енергетичному ринку, стала символом корпоративних махінацій. У 2001 році, через масштабну бухгалтерську аферу, компанія збанкрутувала, залишивши тисячі працівників без роботи і завдавши удару по ринку. Причиною стала непрозорість і зловживання фінансовими звітами — проблема, що стала ключовою для багатьох сучасних банкрутств.

Але якщо у 20 столітті банкрутства здебільшого були пов’язані з внутрішніми проблемами компаній або економічними кризами, то у 21 столітті з’явилися нові виклики. Технологічний прогрес почав «з’їдати» традиційні бізнес-моделі. Наприклад, Kodak, гігант у світі фотографії, не встиг адаптуватися до цифрової революції, що врешті-решт привело до банкрутства у 2012 році. Традиційні підходи просто не витримали нових реалій.

Історії падіння компаній і їхні наслідки

Сьогодні, у 21 столітті, основними причинами банкрутства стають не лише економічні кризи, але й технічна відсталість, нездатність адаптуватися до нових реалій та зміна споживчих тенденцій. Банкрутства вже не є лише проблемою для компаній — вони впливають на економіки цілих країн, глобальні ринки та суспільство в цілому.

Розглянемо кілька конкретних кейсів найбільших банкрутств та проаналізуємо.

Тут не можемо не згадати історію однієї з найстаріших інвестиційних банків Lehman Brothers. Lehman Brothers у 2008 році збанкрутувала через надмірне залучення до ризикових іпотечних цінних паперів. Банк надмірно використовував фінансові важелі для зростання, що зробило його вразливим під час іпотечної кризи в США. Коли ринок нерухомості обвалився, Lehman не змогла покрити свої борги, що й призвело до банкрутства.

Це було одне з найбільших банкрутств в історії, яке спровокувало глобальну фінансову кризу. Падіння Lehman Brothers спричинило паніку на фінансових ринках, і багато банків зазнали величезних втрат. Криза призвела до глибокої рецесії та масових звільнень по всьому світу.

Уряд США відмовився врятувати Lehman Brothers, що було одним із вирішальних факторів для її падіння. Влада допомагала іншим банкам, але в цьому випадку вирішила не втручатися.

Це стало уроком для багатьох компаній, адже приклад показав, що надмірна залежність від фінансових інструментів високого ризику може швидко зруйнувати компанію. Необхідно ретельно оцінювати ризики і підтримувати збалансовану стратегію зростання.

А це історія про те, як ігнорування нових технологій і тенденцій стало фатальним для бізнесу. Йдеться проколись провідну США мережу відеопрокату Blockbuster. У 2010 році компанія відмовилася інвестувати в онлайн-сервіси на етапі, коли ринок почав переходити до потокового відео. Конкуренція з боку Netflix, який почав пропонувати стрімінгові послуги, привела до швидкого занепаду Blockbuster.

Blockbuster закрила більшість своїх магазинів, і бренд зник з ринку. Це стало символом нездатності компанії адаптуватися до змін у технологіях та споживчих звичках.

Цікавий факт: ще у 2000 році Netflix запропонував Blockbuster співпрацю, але керівництво Blockbuster відмовилося, вважаючи Netflix занадто малим для серйозної конкуренції.

Історія Toys «R» Us показує нам, що відсутність інновацій та затримка з переходом на цифрові технології призвели до втрати клієнтів. У 2017 році компанія не змогла витримати конкуренцію з боку онлайн-ритейлерів, таких як Amazon. Компанія накопичила величезні борги після агресивної експансії, але не змогла адаптувати свій бізнес до нових реалій електронної комерції.

Компанія оголосила про банкрутство та закрила свої магазини по всьому світу. Для ринку це стало показовим прикладом того, як зміни в роздрібній торгівлі можуть зруйнувати навіть найвідоміші бренди. Під час банкрутства керівництво Toys «R» Us намагалося звинуватити боргове навантаження та конкуренцію, але багато експертів вважають, що проблема полягала в неспроможності компанії адаптуватися до онлайн-торгівлі.

Банкрутство — це не завжди кінець

Компанії, які готові визнавати свої помилки, реструктуризувати свій бізнес і шукати нові можливості, можуть повернутися на ринок навіть сильнішими, ніж до кризи.

Fiat, відомий італійський виробник автомобілів, зазнав серйозних фінансових труднощів на початку 2000-х років. Компанія, що протягом десятиліть була символом італійської промисловості, втратила конкурентоспроможність через зниження якості продукції, високі витрати та неспроможність впроваджувати інновації. На той час Fiat перебував на межі банкрутства, і багато хто вважав, що це кінець для компанії.

Проте у 2004 році на посаду генерального директора був призначений Серджо Маркіонне, який почав масштабну реструктуризацію компанії. Він впровадив нову бізнес-стратегію, скоротив витрати та зосередив увагу на інноваційних моделях, таких як популярний Fiat 500, що знову став хітом на ринку. Маркіонне також уклав стратегічний альянс з американським автовиробником Chrysler, який дозволив Fiat увійти на ринок США.

Компанія відновила свої позиції на ринку завдяки випуску привабливих і доступних автомобілів, а також інтеграції з Chrysler, що надало їй нові можливості для зростання на глобальному рівні. Тож успішна реструктуризація, об’єднана з інноваційним мисленням і глобальним партнерством, може перетворити кризу на нові можливості.

Ще один схожий приклад — Marvel Comics, у середині 1990-х років найвідоміший видавець коміксів у світі, опинився на межі краху. Зниження продажів коміксів і погане управління фінансами призвели до того, що Marvel оголосила банкрутство в 1996 році. У той час це виглядало як кінець легендарної компанії, але Marvel мала інший план.

Marvel вирішила використати свій найбільший актив — персонажів коміксів, таких як Спайдермен, Залізна Людина та Халк. У 2000-х роках компанія запустила власну кіностудію, щоб перенести цих героїв на великий екран. Створення кіновсесвіту Marvel (MCU) стало справжньою революцією в кіноіндустрії, і успіх фільмів допоміг компанії відродитися.

До речі, фільм «Залізна Людина», який вийшов у 2008 році, був великим ризиком для Marvel, оскільки студія поставила на карту всі свої ресурси. Однак фільм мав грандіозний успіх і став початком однієї з найуспішніших кінофраншиз в історії.

Marvel змогла перетворити кризу на можливість, зосередившись на своїх ключових цінностях — персонажах та історіях. Крім того, компанія стратегічно перейшла в інший сегмент ринку — кіно, де могла отримати нову аудиторію та додаткові прибутки.

Найбільші банкрутства у світі 2023-2024 року

1. FTX

FTX, одна з найбільших криптовалютних бірж у світі, зазнала банкрутства після масштабного розкриття шахрайських дій її засновника, Сема Бенкмана-Фріда. Компанія не змогла забезпечити ліквідність для повернення активів своїм користувачам, що призвело до різкого падіння довіри до всієї криптовалютної індустрії.

FTX мала понад 1 мільйон користувачів по всьому світу, а її активи оцінювалися у мільярди доларів. Але все це було знищено за кілька днів після того, як стало відомо, що компанія використовувала кошти клієнтів для власних інвестицій через свою фірму Alameda Research. Це сколихнуло всю криптовалютну спільноту і стало одним із найгучніших фінансових скандалів у сучасній історії.

Банкрутство FTX завдало мільярдних збитків інвесторам, а криптовалютний ринок відчув глибоку кризу довіри. Багато інших бірж та стартапів постраждали через зниження ліквідності й обвал ринкових цін.

2. Bed Bath & Beyond

Bed Bath & Beyond, одна з найбільших американських роздрібних мереж, яка продавала товари для дому, оголосила про банкрутство у 2023 році. Компанія була відома своїми великими магазинами та широким асортиментом, але не змогла впоратися з конкуренцією від онлайн-ритейлерів і постраждала через погано реалізовані плани реструктуризації та не змогла адаптуватися до зростання електронної комерції, конкуренції від онлайн-магазинів і зміни споживчих звичок. Bed Bath & Beyond намагалася відновити свої позиції на ринку через злиття та придбання, однак надмірне залучення боргів лише погіршило ситуацію. Банкрутство Bed Bath & Beyond стало символом занепаду традиційних роздрібних мереж, що не змогли своєчасно адаптуватися до цифрової ери.

3. Evergrande Group

Evergrande Group, один із найбільших розробник у Китаї, зіткнувся з величезними боргами, що сягали понад 300 мільярдів доларів. Компанія була символом швидкого розвитку китайської нерухомості, але її агресивна експансія призвела до колапсу, коли економіка сповільнилася.

Evergrande була не лише розробником, а й інвестувала у багато інших галузей, включаючи електромобілі та футбольні клуби. Проте її надмірне залучення боргів для фінансування проєктів і проблеми з готівкою призвели до банкрутства.

Банкрутство Evergrande викликало глобальну тривогу щодо стабільності ринку нерухомості в Китаї. Це викликало зниження попиту на китайську нерухомість і призвело до зростання безробіття в будівельній галузі.

4. Invitae Corp

Invitae Corp, біотехнологічна компанія, що спеціалізується на генетичних тестах, оголосила про банкрутство у лютому 2024 року. Компанія стала одним із піонерів у сфері персоналізованої медицини та генетичних тестів, пропонуючи тести на виявлення генетичних ризиків для захворювань, таких як рак та інші спадкові захворювання.

Головною причиною банкрутства стали проблеми з ліквідністю. Invitae активно залучала інвестиції для підтримки швидкого зростання, але не змогла ефективно управляти своїми витратами та грошовими потоками. Постійне розширення бізнесу потребувало значних фінансових вливань, і компанія зазнала труднощів із залученням достатніх коштів для продовження своєї діяльності. Крім того, компанія не зуміла скоротити свої операційні витрати та вдосконалити свої фінансові процеси, що призвело до постійних збитків.

Інвестори втратили мільярди доларів, і багато клінік, які покладалися на продукти компанії, змушені були шукати альтернативи. Також це викликало певний скептицизм щодо довгострокової життєздатності стартапів у сфері персоналізованої медицини.

5. WeWork

WeWork, колись одна з найбільш високо оцінених компаній у світі, не змогла виправдати очікування ринку. Після свого IPO, яке виявило величезні збитки, WeWork оголосила про банкрутство. Засновник WeWork Адам Нойманн мав грандіозні плани з перетворення компанії на «імперію співпраці», але через його ексцентричне управління та непрозорі фінансові рішення компанія не змогла втримати свій бізнес.

Це показало, що компаніям потрібно ретельно контролювати витрати, а керівництво повинне бути прозорим і адекватним до ризиків, особливо на ринках з високою невизначеністю.

