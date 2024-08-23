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Коли варто продавати акції? Поради від інвестиційного експерта Біржового університету Микити Гуппала

23.08.2024 15:37
Анна Мартищук
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Продаж акцій — це важливий етап управління інвестиціями, який вимагає ретельного аналізу. Визначення оптимального моменту для продажу залежить не лише від сезонних та статистичних закономірностей, а й від довгострокової стратегії інвестора та стану фундаментальних показників компанії. Як усі ці фактори можуть вплинути на рішення про продаж акцій та як підібрати вдалий момент — розповів медіа PSM інвестиційний експерт та лектор Біржового університету Микита Гуппал

інвестиційний експерт та лектор Біржового університету Микита Гуппал. Фото: пресслужба Біржового університету

Інвестиційний експерт та лектор Біржового університету Микита Гуппал. Фото: пресслужба Біржового університету

Довгострокове тримання акцій та стратегія зваженого продажу

Для довгострокових інвесторів важливо правильно визначити момент для продажу активів. Це рішення слід приймати на основі фундаментальних змін у діяльності компанії або потреби в ребалансуванні портфеля: 

  • Фундаментальні зміни: якщо компанія демонструє ознаки стагнації, такі як зниження маржі або погіршення фінансових показників, то це може бути сигналом до продажу акцій. 
  • Ребалансування портфеля: стаються випадки, коли один актив значно зростає й займає непропорційну частку. Тоді варто продати частину акцій і реінвестувати кошти в інші позиції для збереження диверсифікації та зниження ризиків.

Сезонні коливання ринку

Сезонні коливання також часто впливають на рішення щодо продажу акцій. Ринок має певні цикли, які можуть вказувати на оптимальні періоди для фіксації прибутку:

  • Ефект січня: ринок зазвичай зростає на початку року, й відповідно продаж у цей час може бути менш вигідним.
  • Літні місяці: зниження активності на ринку влітку може бути вдалим моментом для фіксації прибутків перед можливим спадом.
  • Осінні ризики: підвищена волатильність у вересні та жовтні часто призводить до корекцій ринку, тому продаж перед цими місяцями може допомогти уникнути втрат.

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Оптимальні періоди для фіксації прибутку. Фото: pixabay.com

Оптимальні періоди для фіксації прибутку. Фото: pixabay.com

Статистичні закономірності та ринкові індикатори

Статистика ринку та макроекономічні показники можуть дати підказки щодо оптимального часу для продажу акцій:

  • Волатильність: періоди високої волатильності часто передують спадом ринку,  та можуть допомогти інвестору уникнути від невигідних продажів.
  • Макроекономічні показники: зміни у рівні інфляції та процентних ставок часто негативно впливають на ринок акцій, тож продаж перед оголошенням цих змін може бути стратегічно правильним рішенням.
  • Фінансові звіти: публікація квартальних і річних звітів, які не відповідають очікуванням ринку призводить до падіння цін акцій. Інвестори часто розглядають варіанти продажу перед опублікуванням звітів.

Психологічні аспекти ринку

Психологія ринку — це ще один важливий аспект, який впливає на рішення про продаж акцій. Він містить багато цікавих моментів, але основний з них — панічні продажі. Саме через них стаються втрати капіталу, особливо у новачків. 

Продаж акцій під час ринкової паніки часто призводить до фіксації збитків, й у цих випадках важливо зберігати спокій та дочекатися стабілізації ринку.

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Як мінімізувати ризики. Фото: pexels.com

Як мінімізувати ризики. Фото: pexels.com

Як мінімізувати ризики під час продажу

Прийняття рішення про продаж акцій має ґрунтуватися на комплексному аналізі ринкової ситуації, довгострокових інвестиційних цілей та стану фундаментальних показників компанії. Важливо враховувати як сезонні коливання й статистичні закономірності, так і стан окремих компаній у портфелі. Інвестори можуть мінімізувати ризики та забезпечити стабільність портфеля з максимізацією прибутку, якщо будуть уважними до усіх важливих деталей. 

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Рубрики: АналітикаГрошіІнвестиціїСтатті
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