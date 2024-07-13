3 популярні акції, які можуть раптово обвалитися

Минулого року, незважаючи на значні коливання показників, Nasdaq та S&P 500 злетіли на 43,2% та 24,2% відповідно. У 2024 році ажіотаж навколо штучного інтелекту (ШІ) та останні економічні дані, що вказують на уповільнення інфляції та охолодження ринку праці, підняли індекси на 22,6% та 16,8% за рік

Але інвестори починають хвилюватися, чи не стали оцінки занадто високими. Кілька днів тому дослідницька компанія New Street Research знизила рейтинг Nvidia з «купувати» до «нейтрально», посилаючись на занепокоєння з приводу оцінки.

І хоча інвестори Nvidia мають багато конкретних причин для оптимізму, не всі акції технологічних компаній, які нещодавно зросли, мають такі ж перспективи. Розглянемо три акції, які викликали ажіотаж, але можуть різко обвалитися.

SoundHound AI (SOUN)

SoundHound AI — це акція, яка отримала багато уваги на початку року. Фактично, акції злетіли на 320,3% після того, як Nvidia повідомила, що інвестувала в стартап.

Ажіотаж навколо акцій SOUN вщух завдяки протверезливому короткому звіту продавців від Capybara Research.

Нещодавній звіт SoundHound AI про прибутки за 1 квартал 2024 року показав значне зростання доходів. Але цього все ще недостатньо, щоб виправдати високу оцінку компанії. І шлях SoundHound AI до прибутковості все ще під великим питанням.

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Palantir (PLTR)

Palantir — ще одна акція, яка, ймовірно, отримує занадто більше уваги, ніж заслуговує. Фірма, що займається аналітикою даних, зробила собі ім’я за останні роки. Фірма не тільки досягла прибутковості за GAAP, але й намагається отримати доступ до нещодавнього захоплення штучним інтелектом, яке захопило американський ринок акцій.

Вихід Palantir на ринок продуктів штучного інтелекту значно підвищив ціну акцій компанії з початку року до початку травня. Інвестори очікували сильних прогнозів під час публікації звіту про прибутки Palantir за перший квартал. Однак, в кінцевому підсумку, прогноз виявився неяскравим, що призвело до тимчасового зниження курсу акцій Palantir. Сьогодні ціна акцій PLTR знову повернулася в режим ралі. Однак без відчутного зростання ШІ в наступному звітному сезоні акції компанії, що займається аналізом даних, швидше за все, впадуть в ціні.

Tesla (TSLA)

Tesla — остання у цьому списку акцій, які останнім часом отримують досить багато невиправданого ажіотажу. Більшу частину року акції виробника електромобілів (EV) провели на дні.

Зокрема, TSLA впала на 42,9% через падіння ринку електромобілів. Результати першого кварталу Tesla показали, що виробник електромобілів поставив 386 810 автомобілів. Це було перше зниження в річному обчисленні з часів пандемії. Крім того, поставки виявилися на 14% нижчими за прогнози аналітиків.

Однак, оскільки поставки Tesla у другому кварталі знизилися не так сильно, як очікували аналітики, акції компанії зросли. Крім того, компанія все ще не має гідної дорожньої карти для створення доступних моделей електромобілів, які стануть найбільшим важелем зростання в майбутньому.

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