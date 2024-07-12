close-btn
PaySpaceMagazine

Найбільший холдер Біткоїна оголосив про дроблення акцій

12.07.2024 20:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Рада директорів компанії MicroStrategy, що котирується на біржі Nasdaq, оголосила про дроблення своїх звичайних акцій класів А і В у співвідношенні 10 до 1

Найбільший холдер Біткоїна оголосив про дроблення акцій

Найбільший холдер Біткоїна оголосив про дроблення акцій Фото: freepik.com

Таке рішення було прийнято з метою підвищення доступності акцій як для інвесторів, так і для співробітників компанії.

MicroStrategy оголосила, що дроблення акцій відбудеться у формі виплати дивідендів. Це означає, що акціонери класів А і В отримають дев’ять додаткових акцій за кожну акцію, яку вони вже мають.

Нові акції будуть розподілені після закриття торгів 7 серпня 2024 року, а торгівля скоригованими акціями розпочнеться 8 серпня 2024 року. Це не вплине на право голосу акціонерів.

MicroStrategy також заявила, що бачить себе як компанію-розробника Біткоїна (BTC). Компанія з часом нарощувала свої запаси біткоїнів, використовуючи грошові потоки та надходження від акціонерного та боргового фінансування для збільшення своїх запасів BTC. Такий підхід відображає стратегію компанії щодо інтеграції Біткоїна в довгострокове бачення.

Цікаве по темі: Які статки засновника MicroStrategy Майкла Сейлора

MicroStrategy також розробила рішення для аналізу програмного забезпечення зі штучним інтелектом, спираючись на свою участь у Біткоїні та інших технологічних проектах.

Нещодавно вони оголосили про плани купувати більше біткоїнів. Компанія розкрила свої плани щодо продажу акцій на суму $500 млн для придбання BTC. Потім вони підвищили ціну продажу до $700 млн. Нарешті, продаж приніс майже $800 млн, з яких $786 млн пішли на купівлю 11 931 BTC.

Ця остання покупка означає, що MicroStrategy тепер володіє 226 331 BTC, що коштує близько $13,2 млрд.

Нагадаємо, що MicroStrategy представила ID-платформу на базі Біткоїна. Децентралізована платформа MicroStrategy Orange, побудована на Біткоїні, дозволить організаціям переосмислити керування цифровою ідентифікацією.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 криптовалюти, у яких є потенціал обійти Біткоїн

Прокинувся давній біткоїн-кит: як зріс його прибуток за 10 років

Біткоїн-майнери капітулюють: що це означає

За матеріалами: Bitcoinsensus.

Рубрики: BitcoinІнвестиціїСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
«Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab 12.07.2024

«Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab
Що таке точковий графік ФРС, або як спрогнозувати відсоткову ставку 11.07.2024

Що таке точковий графік ФРС, або як спрогнозувати відсоткову ставку
Як зросла кількість унікальних активних Web3-гаманців — дослідження 09.07.2024

Як зросла кількість унікальних активних Web3-гаманців — дослідження
Співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в український оборонний стартап 09.07.2024

Співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в український оборонний стартап
Учасники фінансових ринків: основні групи та їхні ролі 08.07.2024

Учасники фінансових ринків: основні групи та їхні ролі
«Українська біржа» припинила роботу через анулювання ліцензій 08.07.2024

«Українська біржа» припинила роботу через анулювання ліцензій
Вибір редакції
Всі
«Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab
ТОП статей 12.07.2024

«Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab

 Популярні небанківські кредитні продукти для населення у 2024: огляд
ТОП статей 12.07.2024

Популярні небанківські кредитні продукти для населення у 2024: огляд
Останні новини
Сьогодні  20:00

Найбільший холдер Біткоїна оголосив про дроблення акцій

 Сьогодні  19:30

Деякі українці не повинні сплачувати земельний податок: кого стосується

 Сьогодні  19:00

В соцмережі X тестують нову функцію

 Сьогодні  18:00

Біткоїн зміщується в бік більшої кількості P2P-платежів: що це означає

 Сьогодні  17:30

Офіційний курс гривні сягнув нового мінімуму: дані НБУ

 Сьогодні  17:00

5 основних індикаторів розвороту крипторинку в липні

 Сьогодні  16:20

Mission Possible оголошує набір на Batch II для стартапів на ранній стадії

 Всі новини