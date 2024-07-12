Найбільший холдер Біткоїна оголосив про дроблення акцій

Рада директорів компанії MicroStrategy, що котирується на біржі Nasdaq, оголосила про дроблення своїх звичайних акцій класів А і В у співвідношенні 10 до 1

Таке рішення було прийнято з метою підвищення доступності акцій як для інвесторів, так і для співробітників компанії.

MicroStrategy оголосила, що дроблення акцій відбудеться у формі виплати дивідендів. Це означає, що акціонери класів А і В отримають дев’ять додаткових акцій за кожну акцію, яку вони вже мають.

Нові акції будуть розподілені після закриття торгів 7 серпня 2024 року, а торгівля скоригованими акціями розпочнеться 8 серпня 2024 року. Це не вплине на право голосу акціонерів.

MicroStrategy також заявила, що бачить себе як компанію-розробника Біткоїна (BTC). Компанія з часом нарощувала свої запаси біткоїнів, використовуючи грошові потоки та надходження від акціонерного та боргового фінансування для збільшення своїх запасів BTC. Такий підхід відображає стратегію компанії щодо інтеграції Біткоїна в довгострокове бачення.

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MicroStrategy також розробила рішення для аналізу програмного забезпечення зі штучним інтелектом, спираючись на свою участь у Біткоїні та інших технологічних проектах.

Нещодавно вони оголосили про плани купувати більше біткоїнів. Компанія розкрила свої плани щодо продажу акцій на суму $500 млн для придбання BTC. Потім вони підвищили ціну продажу до $700 млн. Нарешті, продаж приніс майже $800 млн, з яких $786 млн пішли на купівлю 11 931 BTC.

Ця остання покупка означає, що MicroStrategy тепер володіє 226 331 BTC, що коштує близько $13,2 млрд.

Нагадаємо, що MicroStrategy представила ID-платформу на базі Біткоїна. Децентралізована платформа MicroStrategy Orange, побудована на Біткоїні, дозволить організаціям переосмислити керування цифровою ідентифікацією.

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За матеріалами: Bitcoinsensus.