2 дешеві акції, на які варто звернути увагу

04.12.2025 11:20
Ольга Деркач

Для більшості інвесторів дешеві акції асоціюються з поєднанням високого ризику та високого потенціалу. Вони приваблюють тих, хто готовий миритися з сильною волатильністю заради шансу на суттєвий прибуток

Фото: unsplash.com

У міру наближення 2026 року зростає інтерес до окремих дешевих акцій компаній, які працюють у швидкозростаючих секторах.

Так, ці папери мають більше невизначеності, але можуть дати помітний апсайд, якщо за ними стоять конкретні каталізатори, операційний прогрес і події, що здатні змінювати ринок.

Plug Power (NASDAQ: PLUG)

Перша компанія — Plug Power (NASDAQ: PLUG), виробник рішень у сфері водню та чистої енергетики. Після років нестабільності компанія демонструє ознаки можливого розвороту.

У 2025 році Plug Power запустила в Луїзіані новий завод зі зрідження водню потужністю 15 тонн на добу. Це підняло загальну виробничу спроможність компанії у США приблизно до 40 тонн на добу.

Ще один важливий сигнал — завод у Джорджії: у квітні він виробив 300 метричних тонн рідкого водню за один місяць. Це стало найвищим місячним показником, зафіксованим у водневому секторі США.

Щоб посилити ліквідність, компанія залучила $280 млн у березні 2025 року через розміщення акцій. Пізніше вона отримала ще $399,4 млн чистих надходжень у листопаді 2025 року завдяки фінансуванню через конвертовані ноти. Це дозволило погасити кредит першої черги забезпечення та підтримати план розширення.

Цікаве по темі: Кійосакі спрогнозував ціни на 2026 рік для Біткоїна та ще трьох активів

Попри те, що Plug Power і далі залишається збитковою, працює в капіталомісткій моделі та має ризик подальшого розмивання частки акціонерів, зростання виробничих показників і ставка на попит на водень (особливо з боку промисловості та дата-центрів) можуть дати акції шанс на переоцінку, якщо виконання планів компанії й надалі поліпшуватиметься.

Щодо динаміки: з початку року акції PLUG просіли майже на 10%. Останню сесію папір закрився на рівні $2,11, додавши 9%.

Mobile-health Network Solutions (NASDAQ: MNDR)

Друга компанія — Mobile-health Network Solutions (NASDAQ: MNDR). Вона проходить помітну трансформацію: від мережі фізичних клінік — до віртуальної платформи меддопомоги на базі ШІ.

За фінансовий рік, що завершився 30 червня 2025 року, компанія відзвітувала про виручку $7,7 млн. Це на 45,3% менше — падіння пов’язують із виходом із бізнесу клінік.

Водночас перехід суттєво покращив витратну структуру: чистий збиток MNDR скоротився з $15,6 млн у 2024 фінроці до $3,4 млн у 2025 фінроці, оскільки компанія перейшла на «легшу» модель без значних активів.

Наприкінці листопада 2025 року MNDR заявила про масштабний крок розширення: компанія підписала угоду щодо придбання двох дата-центрів, оптимізованих під ШІ, у Сараваку (Малайзія). Йдеться про об’єкт на 25 МВт, який планують завершити у 3 кварталі 2027 року, та об’єкт на 150 МВт, запуск якого націлюють на кінець 2028 року.

Для фінансування покупки компанія може випустити до 3 млн акцій класу A. Пакет оцінюють до $120 млн, виходячи з узгодженої ціни $40 за акцію — це більш ніж у 13 разів вище за тодішню біржову ціну приблизно $3,04.

2025 рік для MNDR був нервовим: від початку року акції падали майже на 85%. Попри це, останню сесію папір завершив зростанням більш ніж на 22% — до $2,26.

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
