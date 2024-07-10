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Прокинувся давній біткоїн-кит: як зріс його прибуток за 10 років

10.07.2024 16:20
Олеся Крамаренко
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Біткоїн-адреса, яка не працювала понад 10 років, знову активна

Прокинувся давній біткоїн-кит: як зріс його прибуток за 10 років

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Whale Alert повідомив про реактивацію біткоїн-адреси, яка перебувала в стані спокою приблизно 10,6 року. 149 біткоїнів на цій адресі коштували лише $81 667 у 2013 році, коли вона раптово припинила свою діяльність.

Однак за останні десять років Біткоїн продемонстрував значне зростання, хоча і з деякими коливаннями. Він навіть досягнув історичного максимуму (ATH) у понад $73 000. На момент написання матеріалу ринкова вартість 1 одиниці BTC становила $57 819,04, а за останні 24 години вона зросла на 2,85%, згідно з даними CoinMarketCap.

Таким чином, 149 біткоїнів зараз коштують понад $8,6 млн, що відповідає приблизно 10 419% прибутку за десять років. Варто зазначити, що це один з найвищих прибутків, який зафіксував неактивний біткоїн-гаманець.

За останні кілька тижнів з’явилося кілька сплячих адрес BTC, які несподівано почали проявляти ознаки активності. Кілька днів тому Whale Alert зафіксував реактивацію біткоїн-адреси, яка була неактивною протягом приблизно 11,1 року. На цьому гаманці було 20 BTC, які оцінювалися в $1,13 млн, виходячи з ринкової ціни Біткоїна на той час. Наразі цей же обсяг коштує $1,15 млн.

Двома днями раніше був активований ще один гаманець, на якому зберігалося 43 біткоїни, що еквівалентно приблизно $2,5 млн. Ці адреси несподівано почали виводити біткоїни на тлі різкого падіння цін. На жаль, ця тенденція турбує всю криптоіндустрію, особливо зважаючи на те, що ринок загалом стикається з інтенсивним тиском продажів.

Однак сьогоднішній день був кращим, ніж будь-який інший день за останні два тижні. Навіть німецький уряд, який був у стані демпінгу BTC, знову акумулював понад 3 000 одиниць первістка цифрової валюти. Біткоїн, Ефіріум та інші цифрові валюти побачили позитивну зміну настроїв. Більшість з них зафіксували зростання цін від 2% до 13%, що свідчить про відновлення ринку.

Значною мірою раптове зростання курсу пов’язане з виступом Джерома Пауелла. Голова ФРС говорив з банківським комітетом Сенату про інфляцію та зниження відсоткової ставки. До цього часу немає впевненості, що інфляція повернеться до цільового рівня у 2%.

Раніше ми писали про те, що таємничий кит вивів пів мільярда доларів у біткоїнах з Coinbase.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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