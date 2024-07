Прокинувся давній біткоїн-кит: як зріс його прибуток за 10 років

Біткоїн-адреса, яка не працювала понад 10 років, знову активна

Whale Alert повідомив про реактивацію біткоїн-адреси, яка перебувала в стані спокою приблизно 10,6 року. 149 біткоїнів на цій адресі коштували лише $81 667 у 2013 році, коли вона раптово припинила свою діяльність.

Однак за останні десять років Біткоїн продемонстрував значне зростання, хоча і з деякими коливаннями. Він навіть досягнув історичного максимуму (ATH) у понад $73 000. На момент написання матеріалу ринкова вартість 1 одиниці BTC становила $57 819,04, а за останні 24 години вона зросла на 2,85%, згідно з даними CoinMarketCap.

Таким чином, 149 біткоїнів зараз коштують понад $8,6 млн, що відповідає приблизно 10 419% прибутку за десять років. Варто зазначити, що це один з найвищих прибутків, який зафіксував неактивний біткоїн-гаманець.

💤 A dormant address containing 149 #BTC (8,590,673 USD) has just been activated after 10.6 years (worth 81,667 USD in 2013)!https://t.co/oL0l1mbVlr

— Whale Alert (@whale_alert) July 9, 2024