3 компанії, чиї акції можуть злетіти через впровадження блокчейну

Блокчейн спричинив зміну парадигми в тому, як ми володіємо та управляємо даними, одночасно переосмислюючи традиційні бізнес-моделі. Очікується, що в період до 2032 року сектор зростатиме на 52,8% в середньорічному обчисленні. Саме тому інвесторам варто подумати про купівлю акцій компаній, які активно інтегрують цю технологію та йдуть в ногу з часом

Visa

Однією з причин вважати, що за технологією блокчейн майбутнє, є те, що така компанія, як Visa (NYSE:V), так легко її прийняла. Йдеться про те, як будуть рухатися гроші в майбутньому.

Зрештою, потік доходів Visa базується на транзакціях. Компанія, звісно, не хотіла бути стороннім спостерігачем, коли справа доходить до інтеграції блокчейну та криптовалют. Насправді, Visa має цілий розділ на своєму вебсайті, присвячений «Розблокуванню можливостей криптовалют» для бізнесу.

Володіння акціями цього платіжного гігінта має сенс для багатьох інвесторів, навіть без блокчейну. Їх загальна прибутковість за 10 років становить 440%. Той факт, що Visa продовжує стрімко розвиватися та інвестує в провідні технології, такі як блокчейн, свідчить, що її акції продовжать стабільно рости.

Amazon

Amazon (NASDAQ: AMZN) — гігант електронної комерції, також відомий своїм Web Services (AWS). Саме там компанія робить успіхи в галузі штучного інтелекту і розвиває блокчейн-напрямок.

Платформа AWS є домом для Amazon Managed Blockchain, яка включає програму розвитку технології в рамках AWS Skill Builder. Це можливість для клієнтів створювати та керувати власною мережею блокчейну.

Наразі ця можливість доступна лише клієнтам, які використовують проєкти Web3. Але в майбутньому, ймовірно, з’являться можливості використовувати блокчейн в традиційному бізнесі компанії в сфері електронної комерції.

Висновок для інвесторів полягає в тому, що, як і у випадку з Visa, сьогодні є багато причин володіти акціями AMZN. Компанія перебуває в унікальному становищі, щоб отримати прибуток від технології блокчейн у найближчі роки.

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Global X Blockchain ETF

Біржові фонди (ETF) також заслуговують мати місце в інвестиційному портфелі. Коли мова йде про інвестиції в блокчейн-акції, Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH) є одним з провідних варіантів. Фонд був запущений у 2021 році і має понад $122 млн в управлінні (AUM).

Станом на 31 липня 2024 року він має 27 холдингів, і 69% активів фонду складають компанії, що базуються в США. Але деякі з них не є відомими. Наприклад, ви не знайдете Visa або Amazon у портфелі цього фонду. Але ви отримаєте доступ до NVIDIA (NASDAQ:NVDA).

За останні 12 місяців фонд виріс на 33%, але з моменту заснування він впав більш ніж на 40%. Це має дати впевненість у тому, що він наразі має великий потенціал зростання. Крім того, він має розумний коефіцієнт витрат 0,50% і навіть виплачує дивіденди, які наразі становлять 2,76%.

Раніше ми писали про 3 популярні акції, які можуть раптово обвалитися. У матеріалі йдеться про SoundHound AI (SOUN), Palantir (PLTR) та Tesla (TSLA).

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За матеріалами investorplace.com.