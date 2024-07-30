Акції PayPal стрімко зростають: чи варто інвестувати

Після публікації звіту про вражаючі прибутки у другому кварталі, акції PayPal (NASDAQ: PYPL) зросли на 7,06% на передринкових торгах

Станом на закриття торгів 29 липня акції PYPL оцінювалися в $58,94 після зростання на 1,12% за останню торгову сесію, що компенсує втрати на 2,90% за попередні п’ять торгових днів.

Якщо доринкові прибутки утримаються, акції PYPL можуть знову торгуватися в зеленій зоні у 2024 році, оскільки зараз вони демонструють зниження на 4,10% від ціни на 1 січня.

Що саме показав звіт PayPal за другий квартал?

У своєму звіті про прибутки за другий квартал 2024 року PayPal показав чистий дохід у розмірі $7,89 млрд, що перевершило очікування в $7,82 млрд і ознаменувало зростання на 8,2% в річному обчисленні.

Скоригований прибуток на акцію (EPS) сягнув $1,19, що значно вище прогнозованого показника $1,00, і на 36% більше, ніж у попередньому році. Загальний обсяг виплат (TPV) становив $416,81 млрд, що трохи нижче прогнозу в $417,27 млрд, але на 11% більше, ніж у минулому році.

Компанія переглянула свій прогноз на весь 2024 рік, підвищивши прогноз викупу акцій до $6 млрд з щонайменше $5 млрд і збільшивши оцінку вільного грошового потоку до $6 млрд з близько $5 млрд.

Дохід від транзакцій за квартал становив $7,15 млрд, перевищивши очікування і показавши зростання на 9,1% в річному обчисленні.

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«PayPal продемонстрував сильні результати у другому кварталі та першому півріччі, які відзначилися найкращим зростанням маржі від транзакцій у доларовому еквіваленті з 2021 року. Ми досягаємо стабільного прогресу в нашій стратегічній трансформації, інвестуємо в інновації та працюємо більш ефективно, — прокоментував генеральний директор компанії Алекс Крісс. — Враховуючи силу нашого бізнесу, ми підвищуємо наш прогноз на 2024 рік і збільшуємо обсяги викупу акцій. Ми працюємо з позиції сили, надаючи послуги нашим клієнтам і зосереджуючись на довгостроковому прибутковому зростанні».

На Волл-стріт ще не відреагували на новини про акції PayPal

Оскільки аналітики з великих фінансових установ ще не відреагували на зростання прибутку PayPal, останній звіт, безсумнівно, посилить і без того «бичачу» позицію щодо акцій PYPL.

На думку аналітиків, акції PYPL оцінюються як «поміркована покупка». З 31 експерта 14 рекомендують «купувати», 17 — «тримати», і жоден не рекомендує «продавати».

Середня цільова ціна становить $74,92, що вказує на потенціал зростання на 27,11% від поточного рівня цін.

Очікується, що в найближчі дні аналітики опублікують оновлені цінові орієнтири та рейтинги, які більш точно відображатимуть потенціал зростання акцій PYPL.

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