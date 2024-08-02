Чому акції найбільших компаній залишаються найпопулярнішими для інвестицій

Сергій Жуков

Інвестиційний експерт

З 2022 року у світових ЗМІ говорять то про рецесію, то про неминучу кризу у США, то про «бульбашку» штучного інтелекту, то про перехід звання першої економіки світу Китаю. А в результаті з початку 2023 року й до сьогодні фондовий ринок США показав зростання на 46%, що зумовлене активним розвитком «Чудової сімки». У чому феномен зростання цінних паперів цієї групи, чому попри такий інтенсивний зріст інвестори не бояться в них вкладати гроші та чи є аналог «Чудової сімки» у ЄС? Розібрали з інвестиційним експертом Сергієм Жуковим.

Економічна ситуація на ринках США та Китаю

Останні три роки фондовий ринок США зростає особливо швидко. Середня дохідність сягає 27% річних. І це завдяки поступовому падінню рівня інфляції, новим розробкам у ніші штучного інтелекту та хорошій діловій активності у країні.

На противагу цьому інвестиційна активність у Китаї повністю не відновилася ще з пандемійних часів. Фондовий ринок країни показав негативну прибутковість у 30% річних за ті ж три роки. Є відтік капіталу, а накопичення населення і домогосподарств не переливаються на фондовий ринок. На Китай насувається хмара дефляції — альтер-его інфляції.

Прихід нового економічного устрою руйнує старі істини

Через активне зростання фондового ринку США, сьогодні деякі аналітики та експерти вбачають у ньому ознаки перегрітості та радять вибирати для інвестицій Індію, Південно-Східну Азію, ПАР. Частка істини в цьому є. Але також незаперечним є той факт, що економічні показники, графіки, аналізи та кореляції перестали працювати так, як у попередні 30-40 років, навіть з урахуванням криз 1998, 2000, 2008 років та неоднозначного 2020 року.

З року в рік бізнеси розвиваються швидше, а інвестиції брендам залучати легше, адже фондовий ринок стає зрозумілішим і доступнішим для населення. Тому, попри моментні негативні прогнози, ринок США продовжує зростати й оновлювати історичні максимуми.

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Найцікавішими для пересічних інвесторів останні 5 років залишаються акції найбільших технологічних компаній, список яких періодично змінюється:

2017 рік — акції FAANG: Facebook, Apple, Amazon, Netflix та Google;

2019 рік — акції GAFA (The Big Four): Google, Amazon, Facebook, Apple;

2024 рік — акції «Чудової сімки»: Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, Tesla, Meta та Nvidia.

Чому інтерес інвесторів до «Чудової сімки» зберігається?

Капіталізація деяких техногігантів перевищила 2 і навіть 3 трильйони доларів, їм все важче генерувати високий рівень прибутку, але ці акції все одно залишаються на лідерських позиціях останні три роки. В основі цього є 4 базові причини:

Акцент на розробках. Інвестори бачать в емітентах потенціал для подальшого зростання та успіху завдяки новим продуктам, послугам та технологічним розробкам. Міжнародна орієнтація. Вони присутні на всіх континентах та мають різноманітний портфель продуктів та послуг, завдяки чому стабільно працюють в умовах економічних криз чи змін. Дивідендні виплати. Приваблюють тих інвесторів, які шукають надійне джерело абсолютно пасивного доходу. Визнання і довіра. Капіталізація великих компаній та їх популярність на ринку свідчать про довіру інвесторів та аналітиків до компанії. Це приваблює нових інвесторів, які йдуть за трендами.

Брендам «Чудової сімки» легко підтримувати котирування акцій байбеком. Вони мають наповнений грошовий потік та не мають високого боргового навантаження. Саме тому страхові компанії, банки, інвестиційні та пенсійні фонди формують свої резерви шляхом вкладання коштів у цінні папери «Чудової сімки». Ці інвестиції виправдовуються рейтингом, ліквідністю (легко можна розмістити кілька мільярдів і легко вийти в гроші) та рівнем дохідності.

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«Чудова сімка» проти GRANOLAS

GRANOLAS — група з 11 найбільших за капіталізацією компаній ЄС. Вона охоплює фармацевтичні бренди GSK, Roche, Novo Nordisk, AstraZeneca, Novartis та Sanofi, виробника обладнання для чипів ASML та розробника бізнес-софту SAP, виробника продуктів харчування Nestlé, «бренди краси» L’Oréal та LVMH.

Ці компанії з сукупною ринковою капіталізацією, що перевищує €3 трлн, затьмарили показники ширшого європейського ринку. За останній рік вони продемонстрували середній приріст у 15%, чим перевищили показник STOXX 600 у 5% та забезпечили 60% загального зростання індексу.

«Великі продовжують ставати більшими»

Стратеги Goldman Sachs відзначили: «У США технологічні компанії, найімовірніше, залишаться довгостроковим переможцем. У Європі ж, швидше за все, це буде поєднання структурно сильних та/або стабільних секторів: охорони здоров’я, споживчих товарів та технологій… Можливо, вони не всі матимуть успіх, але загалом матимуть впевнене зростання та/або стабільність прибутків та дивідендів».

Попри високу вартість акцій і непристойно високу капіталізацію, інвестиції у фондових гігантів залишаються вигідними, що особливо актуально в умовах зміни економічних формацій та поділу світу на кластерні економічні зони. Великим компаніям не дадуть загинути, оскільки це може спричинити ефект доміно на економіку.

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