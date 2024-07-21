6 акцій, у які варто інвестувати поколінню Z

На відміну від більшості старших поколінь, представники покоління Z виросли в епоху, коли технології були частиною повсякденного життя, а зручність була пріоритетом. Таким чином, існує загальна тенденція, що представники покоління Z інвестують саме у ці види акцій

Звичайно, не всі акції технологічних компаній варті інвестицій, як і компанії, які просто забезпечують зручність. Навіть наймоднішому бізнесу потрібен шлях до постійного зростання продажів і прибутків, щоб його акції стали гарною довгостроковою інвестицією. Розповімо, у які 6 акцій варто інвестувати поколінню Z.

Dutch Bros (BROS)

Кілька десятиліть тому Starbucks була мережею ресторанів гарячої кави, яка зробила революцію в галузі і породила численних конкурентів. Але хоча зростання Starbucks з тих пір призупинилося, Dutch Bros залишається перспективною мережею, яка користується популярністю серед представників покоління Z і має багато можливостей для розширення.

PayPal Holdings (PYPL)

На відміну від багатьох інших акцій у цьому списку, PayPal в останні роки переживає не найкращі часи: за останні три роки його акції впали на 80%. Але для довгострокових інвесторів, таких як покоління Z, це може стати можливістю.

Аналітики знову на борту PayPal, оскільки компанія зробила прибуткове зростання своїм головним пріоритетом, прогнозуючи річний приріст акцій приблизно на 19% і потенційний багаторічний ріст у майбутньому. Окрім однойменної платіжної компанії, PayPal також володіє Venmo, Xoom, Hyperwallet та багатьма іншими компаніями, оскільки прагне домінувати в технологічно розвиненій галузі.

Apple (AAPL)

Apple може бути технологічною компанією «старої школи», але її продукти, особливо iPhone, роблять її компанією вибору серед молодих поколінь. Компанія бореться з Microsoft за звання «найбільшої компанії у світі», і її акції, як правило, ведуть загальний ринок вгору або вниз.

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Sweetgreen (SG)

Sweetgreen був в авангарді руху за швидке, здорове харчування. Заснована трьома студентами коледжу, які «просто шукали більш здоровий спосіб харчування», Sweetgreen пропонує стійкий, здоровий варіант, який резонує з багатьма представниками покоління Z. У 2024 році акції компанії вже злетіли до небес, але аналітики все ще бачать подальший ріст.

Lemonade (LMND)

Lemonade — одна з найбільш агресивних/спекулятивних компаній у цьому списку, але якщо технологічна страхова компанія реалізує своє бачення, вона може зробити революцію у своїй галузі. Lemonade пропонує орендарям, власникам житла, страхування автомобілів, домашніх тварин і життя, і працює не так, як більшість страхових компаній.

Суть полягає в тому, що Lemonade використовує технології, щоб утримувати ціни на низькому рівні, а також екологічну та благодійну спрямованість, яка приваблює багатьох користувачів покоління Z.

The Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)

Цей ETF торгується на фондовій біржі і надає доступ до 67 технологічних акцій у різних інноваційних галузях, таких як компанії, що займаються розробкою програмного забезпечення та послуг в інтернеті, ІТ-консалтингом, комп’ютерами та периферійними пристроями. Сюди входять імена, які добре відомі серед представників покоління Z, такі як Microsoft, Nvidia та Apple. Насправді, лише ці три компанії наразі складають майже половину всього портфелю ETF.

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За матеріалами: GOBankingRates.