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Скільки McDonald’s та KFC заробляли до та під час повномасштабної війни

14.09.2024 14:00
Ольга Деркач
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Ресторанний бізнес, як і багато інших галузей, зіткнувся з численними викликами після початку повномасштабної війни. Проте, за два з половиною роки, багато закладів змогли пристосуватися до нових умов, і відвідуваність та доходи почали зростати. Дізнаємося, як війна вплинула на фінансові показники найбільших мереж фастфуду в Україні, таких як McDonald’s та KFC

Скільки McDonald's та KFC заробляли до та під час повномасштабної війни

Скільки McDonald’s та KFC заробляли до та під час повномасштабної війни Фото: unsplash.com

У 2019 році McDonald’s в Україні зареєстрував виторг у розмірі 7,8 млрд гривень, а чистий прибуток компанії склав 1 млрд гривень.

У 2020 році, попри обмеження через пандемію, дохід від надання послуг в Україні зріс до 7,9 млрд гривень, а чистий прибуток становив 0,6 млрд гривень.

До початку повномасштабної війни виторг McDonald’s в Україні зріс до 11,1 млрд гривень, тоді як чистий прибуток залишався на рівні 2019 року — 1 млрд гривень.

24 лютого 2022 року McDonald’s закрив усі свої ресторани в Україні через питання безпеки. Повернення мережі розпочалося восени після того, як у переговорах щодо відновлення діяльності взяло участь навіть Міністерство закордонних справ.

Протягом кількох місяців роботи в 2022 році McDonald’s отримав 3,3 млрд гривень доходу від послуг. Водночас, за рік компанія зазнала чистих збитків у розмірі 2,1 млрд гривень.

Минулого року мережа змогла майже вчетверо збільшити свій виторг, досягнувши 12,9 млрд гривень, а прибуток компанії в Україні склав 1,3 млрд гривень.

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За перше півріччя 2024 року виторг McDonald’s досяг вже 7,8 млрд гривень.

Скільки McDonald's та KFC заробляли до та під час повномасштабної війни

Фастфуд-мережа KFC також призупинила свою діяльність в Україні на початку повномасштабної війни, але відновила — уже в квітні 2022 року.

У 2019 році ресторани KFC в Україні заробили 0,6 млрд гривень, а прибуток компанії становив 0,01 млрд гривень.

У перший рік пандемії KFC отримала від надання послуг в Україні 0,8 млрд гривень, але закінчила рік із збитками в розмірі 0,2 млрд гривень. У 2021 році виручка зросла до 1,3 млрд гривень, а чистий прибуток склав 0,07 млрд гривень.

У 2022 році KFC заробила в Україні 1,9 млрд гривень, а чистий прибуток досяг 0,2 млрд гривень. Торік мережа збільшила виторг до 2,5 млрд гривень і отримала прибуток у розмірі 0,4 млрд гривень.

Раніше ми писали, як війна позначилася на прибутках найбільших мобільних операторів України. Які прибутки отримували провідні мобільні оператори України до початку повномасштабної війни і в її розпал.

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