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Як змінився ринок небанківських фінасових послуг у серпні — НБУ

12.09.2024 18:00
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) традиційно підбив підсумки місяця. У серпні на ринку небанківських фінансових послуг з’явилося три нових учасники, сім небанківських установ залишили ринок

Як змінився ринок небанківських фінасових послуг у серпні — НБУ

Як змінився ринок небанківських фінасових послуг у серпні — НБУ Фото: bank.gov.ua

Кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 963 станом на 31 липня 2024 року до 946 станом на 31 серпня 2024 року. Водночас кількість банків залишилася незмінною і становить 62.

З реєстрів за заявою самих компаній було виключено трьох страховиків, одну компанію зі страхування життя та три кредитні спілки.

До Державного реєстру фінансових установ додано одну фінансову компанію, а до Реєстру страхових та перестрахових брокерів — двох нових страхових брокерів.

Протягом серпня двом фінансовим компаніям анульовано всі ліцензії примусово, ще 11 фінансовим компаніям, трьом страховикам, одній компанії зі страхування життя та трьом кредитним спілкам — добровільно (на підставі поданих ними заяв).

Як змінився ринок небанківських фінасових послуг у серпні — НБУ

15 фінансовим компаніям та одному страховику Національний банк України погодив звуження обсягу ліцензії.

Станом на 31 серпня на ринку небанківських фінансових послуг працювали 525 фінансових компаній (у липні було 537), 66 страховиків non-life (було 69), 11 life-страховиків (було 12), один страховик зі спеціальним статусом, 114 ломбардів (кількість не змінилася), 111 кредитних спілок (було 114), 1 лізингодавець (кількість не змінилася), 42 страхових брокери (було 40) та 75 колекторських компаній (кількість не змінилася).

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На ринку також функціонують 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 31 небанківська фінансова група (було 30). На платіжному ринку діють 16 платіжних систем, створених резидентами, включно з державними (було 17), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Крім того, серед надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право надавати платіжні послуги (кількість не змінилася), один банк-емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася). До інших учасників платіжного ринку належать 48 комерційних агентів (було 45) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

У липні до Національного банку України надійшло 318 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 154, страховиків — 88, кредитних спілок і колекторських компаній — 32, банків — 41, операторів платіжних послуг — 3.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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