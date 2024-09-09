НБУ помʼякшив валютні обмеження для бізнесу

Національний банк України (НБУ) з 10 вересня 2024 року вносить зміни до діючих валютних обмежень

З одного боку, НБУ пом’якшує низку обмежень, а з іншого — вживає заходів для протидії непродуктивному відпливу капіталу з України.

За даними НБУ пом’якшення валютних обмежень підтримає обороноздатність країни, роботу українських підприємств та Ядерного страхового пулу.

Серед напрямів, що зазнають змін: купівля та переказ іноземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю.

Державним підприємствам дозволили купувати валюту та переказувати її для закупівлі квот на покриття викидів CO₂, що пов’язані з авіацією. Це сприятиме безперебійним оборонним закупівлям та авіаційним перевезенням за кордоном, а також підтримає українсько-європейське військове співробітництво.

Також зміни дозволяють здійснювати всі необхідні виплати за договорами перестрахування з іноземними ядерними страховими пулами, включно з бонусами за беззбитковість. Це важливо для стабільної роботи ядерного страхування і матиме мінімальний вплив на міжнародні резерви.

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Окрім того, юридичні особи, що займаються електронною комерцією, зможуть купувати валюту для сплати ПДВ у ЄС, за умови реєстрації платником податків у Євросоюзі. Це полегшення підтримуватиме малий та середній бізнес, сприяючи продажам на ринку ЄС.

НБУ дозволив бізнесу компенсувати купонні платежі за єврооблігаціями, сплачені з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року. Перекази можливі лише з власних валютних резервів бізнесу, що запобігає впливу на міжнародні резерви. Компенсації зможуть отримати лише ті підприємства, які протягом останніх 12 місяців не мають незавершеного валютного нагляду за експортними операціями. Це стимулюватиме своєчасне повернення валютної виручки в Україну та допоможе уникнути непродуктивного відпливу капіталу.

Ці заходи сприятимуть збереженню міжнародних резервів на належному рівні, що важливо для стабільності валютного ринку та поступового пом’якшення валютних обмежень. Посилені обмеження торкнуться розрахунків за кордоном платіжними картками українських банків у валюті для покупки таких товарів, як годинники, ювелірні вироби, коштовне каміння та монети. НБУ встановлює ліміт у 100 тис. грн на місяць для цих операцій, що відповідає загальному ліміту для розрахунків за кордоном картками в гривні. Також встановлюється щомісячний ліміт у 500 тис. грн для операцій з агентами та менеджерами з нерухомості за кордоном. Це обмеження враховує потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють такі операції, і допоможе запобігти відтоку капіталу з країни.

Нагадаємо, що НБУ запропонував банкам нове рішення щодо встановлення лімітів на перекази. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник на зустрічі Правління НБУ з керівниками 30 найбільших банків.

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За матеріалами: НБУ.