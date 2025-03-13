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Українська компанія вийшла на ринок Норвегії

13.03.2025 11:40
Ольга Деркач
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Український мед під торговою маркою BEEHIVE вийшов на ринок Норвегії та з’явився на полицях супермаркетів Ekomarket Norge

Українська компанія вийшла на ринок Норвегії

Українська компанія вийшла на ринок Норвегії Фото: freepik.com

Видання AIN поспілкувалося з генеральним директором компанії Семеном Гагаріним, аби дізнатися про подальші плани щодо міжнародного розвитку.

На сьогодні BEEHIVE експортує 98% своєї продукції до близько 30 країн світу, серед яких Німеччина, Франція, Велика Британія та США.

Заступник міністерки економіки Тарас Качка повідомив, що у 2024 році обсяги українського експорту меду до ЄС сягнули 71,18 тис. тонн, а його вартість становила $136 млн.

Головними імпортерами традиційно залишаються країни Євросоюзу (передусім Німеччина, Польща та Іспанія), а також США.

З 30 листопада 2024 року ЄС змінив правила ввезення меду та інших продуктів бджільництва. Тепер експортувати продукцію можуть лише ті виробники, які внесені до офіційного реєстру. Для цього компаніям необхідно звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби та пройти відповідну процедуру реєстрації.

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«Для якісного українського виробника зайти на міжнародний ринок завжди непросто. Конкуренція суттєва, зокрема  із європейськими виробниками і постачальниками, які працюють вже роками в рідних для себе країнах ЄС», — розповідає Семен Гагарін.

Зараз понад 90% продукції BEEHIVE постачається на міжнародні ринки під власною торговою маркою (brand label), тоді як майже 10% експортується у форматі private label для роздрібних мереж, зазначає Семен Гагарін.

У майбутньому компанія планує розширювати продажі на Близькому Сході, зокрема в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії.

«Але, найбільш очікуваним, є пошук партнерів і вихід на азійський ринок. Там багато перспектив для українського меду», — додає Гагарін.

Нагадаємо, що найбільша мережа кав’ярень України Aroma Kava, до складу якої входить понад 200 закладів, офіційно розширила свою присутність, відкривши нову кав’ярню в самому серці Варшави.

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Рубрики: КомпаніїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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