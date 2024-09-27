Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Киргизстану

Киргизстан став четвертим ринком заснованої українцями компанії Fintech Farm, яка займається серійним виробництвом необаків

Fintech Farm оголосила про запуск продукту Simbank на території Киргизстану. Про відповідні плани один зі співзасновників стартапу Микола Безкровний розповідав ще у травні 2024-го.

Необанк Simbank працює на базі киргизстанського банку Doscredobank. Клієнтам доступний застосунок та отримання стандартних банківських послуг, зокрема відкриття кредитної карти з лімітом у 200 000 сом (близько $2375 за поточним курсом).

Аналог monobank у Киргизстані так само не має відділень. Карту можна замовити онлайн та забрати у відділенні Doscredobank або замовити безплатну доставку.

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Перша версія застосунку Simbank стала доступна в AppStore 23 серпня. Зараз він перебуває на стадії бета-тестування, триває реєстрація перших клієнтів, йдеться на сторінках Simbank в AppStore та Google Play.

Зазначимо, наразі Fintech Farm розвиває ще три необанки: Leobank в Азербайджані, Liobank у Вʼєтнамі, а також новий проєкт на стадії запуску в Індії.

Співзасновниками Fintech Farm є екстопменеджер ПриватБанку та співзасновник monobank Дмитро Дубілет, колишній очільник напряму M&A у fintech-секторі у лондонському KPMG Микола Безкровний та екскерівник Центру електронного бізнесу ПриватБанку Олександр Вітязь.

Навесні 2023-го раунд інвестицій на $22 млн очолила лондонська венчурна фірма Nordstar, лід-інвестором у цьогорічному додатковому раунді на $10 млн став Bank of Georgia, акції якого котуються на Лондонській фондовій біржі. Залучення минулого року підвищило оцінку Fintech Farm до понад $100 млн.

Нагадаємо, Visa та Fintech Farm Дмитра Дубілета підписали меморандум про співпрацю. Вони співпрацюватимуть над розробкою інноваційних цифрових банківських рішень. Це глобальне партнерство, яке поширюється на 90+ країн. У Visa наголошують, що люблять працювати з інноваційними компаніями.

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За матеріалами Forbes