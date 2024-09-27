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Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Киргизстану

27.09.2024 17:10
Дарія Шуть
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Киргизстан став четвертим ринком заснованої українцями компанії Fintech Farm, яка займається серійним виробництвом необаків

Fintech Farm Дмитра Дубілета вийшов на ринок Киргизстану

Фото: freepik.com, facebook.com/dubilet

Fintech Farm оголосила про запуск продукту Simbank на території Киргизстану. Про відповідні плани один зі співзасновників стартапу Микола Безкровний розповідав ще у травні 2024-го.

Необанк Simbank працює на базі киргизстанського банку Doscredobank. Клієнтам доступний застосунок та отримання стандартних банківських послуг, зокрема відкриття кредитної карти з лімітом у 200 000 сом (близько $2375 за поточним курсом).

Аналог monobank у Киргизстані так само не має відділень. Карту можна замовити онлайн та забрати у відділенні Doscredobank або замовити безплатну доставку.

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Перша версія застосунку Simbank стала доступна в AppStore 23 серпня. Зараз він перебуває на стадії бета-тестування, триває реєстрація перших клієнтів, йдеться на сторінках Simbank в AppStore та Google Play.

Зазначимо, наразі Fintech Farm розвиває ще три необанки: Leobank в Азербайджані, Liobank у Вʼєтнамі, а також новий проєкт на стадії запуску в Індії.

Співзасновниками Fintech Farm є екстопменеджер ПриватБанку та співзасновник monobank Дмитро Дубілет, колишній очільник напряму M&A у fintech-секторі у лондонському KPMG Микола Безкровний та екскерівник Центру електронного бізнесу ПриватБанку Олександр Вітязь.

Навесні 2023-го раунд інвестицій на $22 млн очолила лондонська венчурна фірма Nordstar, лід-інвестором у цьогорічному додатковому раунді на $10 млн став Bank of Georgia, акції якого котуються на Лондонській фондовій біржі. Залучення минулого року підвищило оцінку Fintech Farm до понад $100 млн.

Нагадаємо, Visa та Fintech Farm Дмитра Дубілета підписали меморандум про співпрацю. Вони співпрацюватимуть над розробкою інноваційних цифрових банківських рішень. Це глобальне партнерство, яке поширюється на 90+ країн. У Visa наголошують, що люблять працювати з інноваційними компаніями.

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Рубрики: FinTechБанкиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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