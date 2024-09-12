Які сфери фінтеху залучають найбільше інвестицій — звіт KPMG

За перше півріччя 2024-го інвестиції у фінтех у світі, зокрема венчурних угод, приватних інвестицій та M&A-угод, знизились на 17%

Загальний обсяг світових інвестицій у фінтех знизився до $51,9 млрд (2 255 угод) у січні-червні цього року порівняно з $62,3 млрд (2 287 угод) у другому півріччі 2023-го.

За цей період відбулося лише пʼять фінтех-угод вартістю понад $1 млрд, йдеться у звіті KPMG Pulse of Fintech. Наразі глобальний фінтех-ринок відчуває труднощі на тлі високих відсоткових ставок та значної геополітичної невизначеності у світі.

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Так, венчурні інвестиції скоротилися в усіх ключових регіонах:

у країнах Америки — на 5% до $36,7 млрд (з $38,5 млрд);

в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (ASPAC) — на 20% до 3,7 млрд (з $4,6 млрд);

у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) — на 40% до 11,4 млрд (з $19,1 млрд).

Водночас зросла кількість фінтех-угод в країнах Америки (з 1 066 до 1 123) та в регіоні ASPAC (з 406 до 438). Натомість у регіоні EMEA кількість знизилась з 804 до 689 угод.

Інвестиції в різні сфери фінтеху

У першому півріччі 2024-го вартість світових угод з M&A склала $32,6 млрд за 264 угодами по всьому світу. Венчурні інвестиції в усьому світі склали $18,3 млрд. Приватні інвестиції — лише $979,5 млн. Корпоративні венчурні інвестиції становили $8,5 млрд.

Найбільшу частку інвестицій у фінтех за звітний період становив платіжний сегмент — $21,4 млрд. При цьому інвестиції у regtech оцінюються у $5,3 млрд, що вагомо перевищує $3,4 млрд, залучені за весь 2023 рік.

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А от у сфері страхування (insurtech) інвестиції відчутно скоротились за пів року до $1,6 млрд. Це менше чверті від $8,2 млрд, залучених у 2023 році.

Сфера штучного інтелекту (ШІ) була досить популярною серед інвесторів у фінтех-сфері у першому півріччі, особливо в країнах Америки, що відображає глобальну тенденцію.

Що стосується України, то наш M&A сектор за цей період продемонстрував стійкість. Кількість угод зросла на 4,2%, а загальна вартість угод підвищилась на 31% порівняно з аналогічним періодом 2023-го.

У першому півріччі на українському ринку злиттів та поглинань було укладено 25 угод на загальну суму $510 млн, що свідчить про поступове відновлення інтересу інвесторів та адаптацію до змін економічного ландшафту.

Нагадаємо, Visa та британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut запускають транскордонні миттєві перекази для бізнес-клієнтів у понад 78 країнах та 50 валютах.

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